Ancelotti: ¿Hubo toque de atención tras el partido contra el Valladolid? Sólo fue una evaluación

Carlo Ancelotti se fue a la cama el pasado sábado con la primera victoria de La Liga en el bolsillo. Ante el Valladolid, con debut de Mbappé en el Bernabéu y Endrick sacándose un curso intenviso de cómo aprovechar los minutos sobre el terreno de juego. El técnico italiano, al acabar el partido, pareció dar un toque de atención a su plantilla. "Me gustaría que lo sjugadores levanten la mano cuando se cansen, tienen que tener más responsabilidad", aseguró.

Poco más de cuatro días después, en la víspera del choque contra la UD Las Palmas, Ancelotti especifica sus palabras. "Es un tema que he comentado con los jugadores. No ha sido un toque de atención al equipo... he hablado de un tema importante y he mostrado mi opinión. Simplemente una evaluación y nada más. Los más crítico somos nosotros para tratar de buscar una solución siempre", detalla.

El casancio es uno de los intangibles que marcan la planificación de la plantilla. En el caso del equipo blanco, Ancelotti ya comunicó la hoja de ruta. Los jugadores más castigados por el calendario gozarían de días al margen del grupo, para evitar así la sobrecarga muscular y prevenir lesiones.

"Es lo que sucede cuando el calendario es demasiado apretado y no hay tiempo para prepararse. Debes elegir entre el trabajo o las vacaciones. Y cuando acaban estas, llegan diez-once meses de trabajo. Es mucho. En agosto la intensidad es máxima y pilla sin la preparación adecuada. Es un problema para todos... y da tristeza. Mucha".

La Liga todavía no cuenta con el sello de Kylian Mbappé, hasta el momento con su contador de goles sin estrenar en el campeonato doméstico. Tan solo se han disputado dos jornadas, restan 36. No le preocupa al italiano. Creo que el último gol fue el 14 de agosto... han pasado dos semanas. No es el tiempo necesario para preocuparnos. Como no nos preocupamos nosotros, tampoco lo hace él. Tiene muchas ganas de marcar en el próximo partido", zanja.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.