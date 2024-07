El Bernabéu será la sede de la final del Mundial 2030: España logra su primer gran objetivo

La primera gran incógnita del Mundial 2030 ya está resuelta. La final del torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos ya tiene sede de la final. Será el nuevo Santiago Bernabéu. La próxima semana se celebrará una reunión para alcanzar un acuerdo entre todas las partes y presentar la candidatura definitiva a finales de este mes de julio.

Pese a los intentos de Marruecos para pescar en el río revuelto de la Federación Española de Fútbol, la conclusión de las reuniones mantenidas a lo largo de la semana pasada es que el feudo blanco será la sede de la final del Mundial 2030. La gran relación existente entre el club madridista y la FIFA, clave para mantener bajo control una situación que pudo saltar por los aires tras el 'caso Rubiales'.

Portugal se apartó voluntariamente de la carrera por el último partido del Mundial al no contar con infraestructua necesaria para ello. El estadio da Luz del Benfica, con 65.000 localidades y los del Sporting de Portugal y Do Dragao, con poco más 50.000 cada uno, no serán ampliado hasta los 80.000 asientos exigidos por la FIFA para albergar la final del torneo. Por lo que la pugna pronto quédo entre España y Marruecos.

La federación marroquí planteó batalla al Santiago Bernabéu al decidir ampliar el gran estadio de Casablanca hasta los 115.000 espectadores. Para ello, otorgó la obra a una empresa estadounidense cuyo resultado final sería realidad en 2028. "Esperamos vivir una final extraordinaria que honre al continente y a las jóvenes generaciones en un estadio de Casablanca que será extraordinario y maravilloso", aseguró en su día Lekjaa, presidente de la federación magrebí.

No obstante, las mencionada reuniones de la semana pasada han otorgado al Bernabéu el cartel de sede de la final. No será oficial hasta dentro de unos meses, pero la situación está bajo control y así quedará constancia en la candidatura a presentar a finales de julio, en la que también deberán aparecer el resto de sedes.

Pese a disputarse la final en suelo español, el reparto de sedes no sufrirá variaciones, por lo que España aportaría 12 o 13 sedes, en función de lo que ocurra con Vigo y Valencia, por las seis de Marruecos y dos de Portugal. Es más, por el hecho de que la Federación Española lleve el mayor peso de la organización, se entiende que la designación de la final debía ser en territorio nacional.

Los estadios que tendrán representación serán: Camp Nou, Stage Front Stadium del Espanyol, San Mamés, Reale Arena, Santiago Bernabéu, Metropolitano, La Cartuja, La Romareda, La Rosaleda, Nuevo Mestalla, Gran Canaria y Riazor. Así constará en la candidatura a enviar a la FIFA a finales de este mes.