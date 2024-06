Escalofriante: el puñetazo que deja KO a una jugadora en plena tangana en un Marruecos-Congo

Espeluzante imagen la que dejó un partido amistoso que disputaron las selecciones femeninas de la RD Congo y Marruecos. El partido se vio interrumpido de manera abrupta por una tremenda tangana en la que una de las futbolistas del Congo perdió los nervios y agredió de manera desmesurada a una jugadora rival.

Corría el minuto 59 de encuentro y Marruecos ganaba por 2-1. Tras una dura entrada de una jugadora del Congo sobre una contrincante, de manera inesperada se montó una gran pelea entre varias futbolistas en el centro del campo.

Fue Ruth Kipoyi la que perdió los nervios en esta tangana y le propinó un fortísimo codazo a Yasmin Mrabet. La marroquí, jugadora del Levante Las Planas en la Liga F, cayó fulminada al suelo como consecuencia del tremendo golpe. Obviamente, la colegiada del partido le mostró de manera inmediata la cartulina roja a la jugadora del Congo.

🚨 La futbolista del Levante Las Planas Yasmin Mrabet sufrió un puñetazo en la cara de Ruth Kipoyi, jugadora de RD Congo, en un amistoso



🟥 Kipoyi había sido expulsada y, acto seguido, impactó su puño en la cara de la marroquípic.twitter.com/2HjsGxMTw7 — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) June 4, 2024

Posteriormente, la agresora se arrepintió de sus actos y terminó pidiendo disculpas a través de las redes sociales. "Mis acciones de ayer no me representan como persona. Perdí la calma en un partido acalorado y actué de una manera que me decepciona a mí misma".

"A Yasmin, en particular, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Espero que hoy te encuentras bien y sólo te deseo lo mejor para el futuro. Lo siento", comentó la futbolista del Congo a modo de disculpas a la jugadora marroquí agredida.

El choque finalizó con victoria por la mínima para el combinado de Marruecos por un resultado apretado de 3-2. Pese a tratarse de un partido amistoso, la intensidad fue demasiado alta y algunas jugadoras actuaron pasadas de revoluciones.