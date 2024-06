Laporta, sobre el despido de Xavi Hernández: "Cambió de discurso y me hizo recapacitar"

Joan Laporta quiso aprovechar este final de la temporada para repasar el momento que vive el Fútbol Club Barcelona. Lo hizo en los canales oficiales del club, y allí habló desde la destitución de Xavi Hernández hasta el mercado de fichajes o la mala situación que atraviesa la sección de baloncesto.

Lo que los aficionados culés estaban esperando escuchar era una explicación a la salida de Xavi Hernández. Laporta renovó al técnico y apenas unos días después cambió por completo su idea y terminó destituyéndole como entrenador del primer equipo en una decisión muy polémica.

"En febrero acepté que lo dejara en junio porque es un culé y porque a nosotros también nos ayudaba a no buscar un sustituto con urgencia. Luego nos pidió continuar y yo le pregunté si creía en el equipo y me dijo que sí. Hizo un cambio de discurso sobre la plantilla y eso me hizo percibir que tenía que dar otro impulso, me hizo recapacitar, y pensé en Hansi Flick para sacar los mejor de esta plantilla", comentó el mandatario.

Laporta EFE

Eso sí, también quiso poner en relieve que la manera de terminar con la trayectoria de Xavi en el Barça ha sido positiva: "Se ha acabado de forma elegante con Xavi, que tiene las puertas abiertas del club porque se lo ha ganado. Se ha acabado bien y damos un impulso al equipo".

Incidió un poco más en el asunto del entrenador: "Todo fue muy forzado cuando decidimos su continuidad. Xavi es una leyenda y su entusiasmo nos llevó a ratificarlo. Desde el momento que hace aquellas declaraciones y que cambia sus peticiones de manera sustancial, la dirección deportiva no lo ve claro y yo tengo la percepción de que debo dar este impulso. La directiva tenemos la potestad de tomar estas decisiones y de rectificar, como también lo hizo Xavi".

Hay desánimo

El momento del Barça en los últimos años no es bueno. Con problemas financieros que le complican mucho la vida y tras firmar una última temporada sin títulos, Laporta asumió que no son buenos tiempos para los culés.

"Estamos en una travesía del desierto y ya dije que no sería fácil el camino, el amor de los socios y aficionados en este tiempo tiene mucho mérito, pero estamos a punto de tener unos resultados económicos positivos y de tener el 1-1 para poder acudir al mercado", comentó el presidente.

Tampoco pudo negar la realidad de que el fichaje de Mbappé por el Real Madrid ha hecho daño: "Como culé, no son buenas noticias. Queríamos ganar la Champions, pasar a la final en baloncesto, pero respecto a lo de Mbappé me gusta más nuestra filosofía deportiva de formar un equipo con jugadores de aquí. Respeto lo que hagan los rivales, pero me quedo con nuestra filosofía".

Por otra parte, también habló del nuevo técnico, Hansi Flick: "Cuando Xavi dijo que no seguiría, Flick empezó a estudiar la plantilla y la mejor manera para sacarle partido. Cuando nos replanteamos la continuidad de Xavi, Deco y Bojan se reunieron con Flick y al decirnos que sí, creímos que era el mejor y el más capacitado".