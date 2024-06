Qué se dijo en Wembley de las salidas: dudas de Nacho y Joselu, Florentino renovó a Modric y habló Rodrygo

La celebración del Real Madrid en Wembley dejó varios momentos destacados. Hubo muchas escenas de alegría y situaciones curiosas, como el encuentro entre Mourinho y la madre de Bellingham, pero la gente estuvo pendiente de lo que tenían que decir aquellos jugadores cuyo futuro todavía no está claro, y no son pocos.

El más buscado era el capitán, Nacho Fernández. El central estaba emocionado: era la primera Champions League que levantaba con el brazalete, aunque ya hubiera ganado otras cinco antes. "Ahora se me viene a la cabeza toda una vida entera de dedicación a este club. Conseguir estas cosas cuesta mucho. Hoy es uno de los días más felices de mi vida", decía ante el micrófono de Movistar+.

Le preguntaron por su futuro, pero Nacho no quería que ese momento de celebración quedara empañado por un anuncio: "Ahora no quiero hablar de eso. Estoy muy muy feliz por seguir haciendo historia. Es lo único que me importa, de verdad. Voy a levantar la Champions lo más alto que pueda. Esto demuestra que los sueños se cumplen". El capitán no hizo lo que sí hizo Cristiano Ronaldo en 2018.

También habló Rodrygo, el jugador que ha estado en el foco de la polémica en los días previos a la final. Todo por unas declaraciones en las que parecía dejar en el aire una posible salida este verano, a pesar de tener contrato hasta 2028. El brasileño aprovechó el momento tras la victoria en Wembley para intentar apaciguar el ruido.

"Cuando me preguntaron si iba a seguir toda la vida, dije que sí, pero que no hay forma de saberlo. Aún tengo contrato. Sueño con seguir aquí y tengo que la certeza de que así será. Si puedo seguir toda la vida, así lo haré, hasta que no me quieran", explicó Rodrygo. Con este mensaje, a priori, queda descartado que quiera irse del Madrid con las llegadas de Kylian Mbappé y Endrick.

En los próximos días, se espera que el Madrid también haga oficiales las renovaciones. Al margen de lo que pase con Nacho, seguirán Luka Modric y Lucas Vázquez. Lo del croata se encargó de confirmarlo el mismísimo Florentino Pérez: "Seguro que Modric sigue una temporada más", dijo tras la final.

Lucas, por su parte, dio casi por sentada su renovación: "Sí, parece que voy a continuar en el Real Madrid". En este apartado, el club también espera que Andriy Lunin y Dani Carvajal -aunque tiene contrato hasta 2025- amplíen sus contratos. Se va también seguro Kepa Arrizabalaga, que termina su cesión, y todavía no se ha decidido lo que ocurrirá con Joselu, también a préstamo: "No sé dónde voy a estar la próxima temporada", aseguró el delantero en zona mixta.

Kroos, un adiós en lo más alto

El que vivió totalmente relajado la fiesta de La Decimoquinta en Wembley fue Toni Kroos. El alemán ya tuvo una emotiva despedida en su último partido en el Santiago Bernabéu, tras anunciar su retirada al acabar la Eurocopa, y en la celebración también tuvo varios momentos destacados. "Voy a echar de menos esto, pero la idea era irme así", decía el alemán.

Cuando Ancelotti le quitó del campo, Kroos alzó sus brazos y la afición enloqueció con él durante su caminata hasta el banquillo. Luego se dio una imagen similar. Sus compañeros le auparon sobre una de las barreras del estadio, en el fondo donde se encontraba la marea blanca y tuvo un emocionante momento con sabor a despedida. Todos echarán de menos a Toni.