Rafa Nadal: "Me han inculcado el madridismo desde pequeño y somos especialistas en finales"

El Real Madrid disputa en la noche de este sábado la gran final de la Champions frente al Borussia Dortmund. El conjunto de Carlo Ancelotti puede redondear una temporada soñada levantando su decimoquinta Copa de Europa si consigue doblegar al conjunto alemán, el cual llega como tapado y sin nada que perder.

El encuentro se disputa en el estadio de Wembley, en Londres, donde el Real Madrid nunca ha conseguido alzar el máximo título continental. Ahora, los Vinicius, Bellingham y compañía tienen la oportunidad de conseguir un éxito histórico y cerrar el curso con un triplete mágico al unir los triunfos en La Liga y en la Supercopa de España.

Los minutos previos a la gran final están siendo de infarto y todos los madridistas están viviendo con tensión la antesala de un día tan grande. Incluso un aficionado al club merengue como Rafa Nadal, acostumbrado a vivir días tan importantes como este, asegura estar intranquilo: "Nervioso por cómo puede salir la cosa. Los jugadores estarán nerviosos, que son los que salen. En el deporte a veces se gana y a veces se pierde, y en las finales duele más perder, pero el Madrid es especialista".

Nadal se vuelca con el Madrid

Rafa Nadal ha analizado en RealMadrid TV la previa de la gran final de Champions y ha confesado que ya está sintiendo esos primeros nervios: "Tranquilo no". No obstante, el ganador de 22 Grand Slam ha comentado que se rodeará de su núcleo más cercano para seguir el partido: "Me gusta verlo en familia. Con algún amigo que se une. Es un partido único, para disfrutarlo con las personas que quieres. Me han inculcado el madridismo desde pequeño y vamos a ver cómo va la noche. Confianza en que todo saldrá bien".



Nadal, madridista de cuna, ha analizado así la gran temporada de los chicos de Ancelotti: "Ha sido un año impresionante. En Liga ha sido fantástico y falta poner la guinda esta noche. El mundo es muy resultadista, pero yo, como deportista, sé que no se puede valorar por sólo un día. Aun si las cosas hoy no salieran bien, es para estar muy felices con el equipo. Han luchado en todas las competiciones hasta el final. En la Champions han conseguido derrotar a rivales importantes. Ante el City hicieron un ejercicio de resistencia que no había visto en mi vida. Ante el Bayern, aunque fue una remontada al límite, el Madrid fue justo vencedor por juego".



"Cuando se te lesionaban Courtois, Militao o Alaba, los otros jugadores daban un paso adelante. Ha sido una temporada impresionante de Lunin, Brahim o Rodrygo cuando no estuvo Vinicius. También de Lucas Vázquez. Destaco el carácter de los jugadores, que viene motivado por lo que representa el Real Madrid como club. Las cosas saldrán mejor o peor, pero este club no deja que se busquen excusas".



El tenista español, que acaba de pasar por la tierra batida de Roland Garros dejando la puerta abierta a regresar en 2025, se deshizo en elogios ante Florentino Pérez, el gran artífice de la época más dorada del Real Madrid desde la que lideraron leyendas como Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o Paco Gento.

Salida del Real Madrid del hotel de concentración

"El presidente ha conseguido en un tiempo muy corto ser capaz de rehacer una plantilla con jugadores jóvenes y un nivel excepcional, además de combinarlo con la veteranía de los que quedaban. Bellingham, desde el minuto cero, se ha adaptado de una manera difícil de imaginar para todos. Ha sido una estrella desde el primer momento. Es una plantilla que tiene un margen de mejora, aunque parezca difícil".

Por último, el campeón español habló de una de las grandes estrellas del conjunto blanco como es Jude Bellingham: "Hay niños en edad biológica, pero en personalidad son grandes. Bellingham ha vivido mucho en el Dortmund y en el Madrid, cada partido le ayuda a crecer. Hay deportistas que tienen la obligación de madurar antes de lo que lo haría un joven normal. Están acostumbrados a vivir con presión. Yo empecé muy jovencito y cuando uno tiene una determinación grande por conseguir un objetivo no te queda otra".