Eduardo Camavinga: "Si el Dortmund es finalista es porque tiene calidad, pero somos un poco favoritos"

Eduardo Celmi Camavinga (Cabinda, Angola; 2002) tiene una misión. Este sábado 1 de junio, contra el Borussia Dortmund, será el mediocentro titular del Real Madrid en la final de la Champions League. La ausencia por lesión de su compatriota (y amigo) Aurélien Tchouaméni zanjó cualquier posible debate.

Carlo Ancelotti le pide calma en el campo, aunque fuera de él la rezuma. Está relajado. En estas semanas es algo que sólo se puede ver dentro de Valdebebas, tanto en los veteranos como en los jóvenes. Camavinga está consolidado en un vestuario donde reina el buen rollo, se canta y se baila -como se vio en Cibeles con el míster-.

Para Eduardo, a sus 21 años, ya no es su primera final de Champions. Tampoco su primera charla con EL ESPAÑOL. Hace dos años, en francés, decía que quería ser titular, pero había "leyendas del club por delante que respetar". Se fue Casemiro y el de Wembley será su último partido junto a Toni Kroos. El momento de Camavinga es ahora.

Entrevista a Eduardo Camavinga Laura Mateo

Pregunta- Hace dos años hicimos esta misma entrevista y se ganó una final de Champions, buena señal. Pero fue en francés. Ahora ya mucho mejor en español, ¿no?

Respuesta- Sí, ahora ya puedo hablar con vosotros en español. Seguro que la primera vez estaba más complicado, pero ahora ya está bien.

P.- ¿En qué ha cambiado el Eduardo Camavinga de hace dos años, en esa primera temporada en el Real Madrid, para ser el de ahora ya con 21, llevando tres en el equipo y siendo una pieza fundamental?

R.- Mi juego ha cambiado un poco. Ya tengo más calma y soy un poco más maduro. Tengo un poco más de barba también (ríe). Seguro que no soy el Eduardo de hace dos años.

P.- Nos decía en aquella entrevista que quería jugar de '6', de pivote. Ha jugado de lateral izquierdo, ha tenido mucha polivalencia... ¿Ya ha encontrado su sitio en el centro del campo del Real Madrid? Además, esta puede ser su primera final como titular.

R.- Como dije entonces, mi posición favorita es la de '6'. De pivote. Eso no va a cambiar. Pero sí, tengo muchas ganas de jugar el partido del sábado.

"El mayor peligro del Dortmund es Sancho y seguro que a balón parado también va a ser complicado"

P.- ¿Cómo espera que sea el partido del sábado?

R.- Bueno, yo espero ganar. Seguro que va a ser un partido complicado porque el Dortmund es un equipo que tiene historia. Es un equipo bueno. Si está en la final es que tiene calidad también. Yo pienso que va a ser un partido complicado.

P.- ¿Cuál es el mayor peligro del Dortmund?

R.- Yo pienso que es [Jadon] Sancho, pero también atrás tiene defensas que van muy bien de cabeza y seguro que a balón parado va a ser complicado. Tenemos que estar focalizados, concentrados, y todo saldrá bien.

Eduardo Camavinga, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Laura Mateo

P.- En el vestuario del Madrid hay muchos jugadores que ya están acostumbrados a este escenario. Incluso, para algunos de los jóvenes es su segunda final de Champions. ¿Es una ventaja frente al Dortmund?

R.- Sí, claro. Seguro que la experiencia en este tipo de partidos es mejor para nosotros. Tenemos futbolistas que ya han jugado cinco finales de Champions... Ufff (risas). Seguro que es una ventaja.

P.- ¿Se sienten tan favoritos para la final como dice casi todo el mundo?

R.- A mí me da igual todo lo que dice la gente de nosotros. Seguro que somos un poco favoritos porque estamos acostumbrados a jugar estos partidos y el Real Madrid siempre es favorito. Pero lo que luego ocurre en el campo es ya otra cosa.

"Vine al Madrid, primero, con el corazón y luego para ganar trofeos"

P.- Puede ser su noveno título con el Madrid en tres años. ¿Era lo que esperaba cuando fichó por el Madrid o le sorprende ese número?

R.- Siempre he dicho que vine al Madrid, primero, con el corazón y después ya, en segundo lugar, para ganar trofeos. Trabajamos en el campo para ganar títulos. No voy a decir que no lo esperaba porque yo quería ganar todos estos títulos rápido. No es algo que me choque.

P.- Cuando ganó la Champions en París, dijo que era sólo la primera y le quedaban cuatro para alcanzar a varios compañeros. Con 21 años, puede ganar la segunda pero para otros sería la sexta. ¿Cuántas quiere tener cuando llegue a la edad de Modric, Kroos, Carvajal o Nacho?

R.- La última vez yo dije que quería ganar cinco, pero ahora, si ganamos el sábado, ellos ya van a tener seis. Así que yo también voy a querer seis (ríe).

Eduardo Camavinga sonríe durante la entrevista con EL ESPAÑOL Laura Mateo

P.- Kroos acaba de anunciar su retirada. ¿Qué significa para un centrocampista joven haber compartido equipo con leyendas como Toni o como Luka Modric?

R.- Yo pienso que es un placer. No todos tienen la suerte de poder jugar con ellos todos los días. No existen otros dos jugadores como ellos. Por eso, yo disfruto del momento. Sabemos que Toni se va, pero ya es una leyenda del club y del fútbol.

P.- Con usted, con Tchouaméni o con Valverde, el relevo en el centro del campo está asegurado.

R.- Sí, seguro. Somos jóvenes y hemos aprendido de ellos. También tenemos que hacerlo bien todos en el campo para hacer felices a los veteranos.

"Ancelotti nos da mucha libertad y eso es fundamental"

P.- ¿Qué tiene Ancelotti para que haya tan buen rollo, tan buen ambiente, en el vestuario?

R.- Pienso que nos da mucha libertad y creo que es fundamental para estos tipos de jugadores.

P.- Cumplió el sueño del míster al bailar con él en Cibeles. ¿Están preparando, por si acaso, otra celebración? ¿Algún baile nuevo?

R.- Primero tenemos que hacerlo bien el campo para ganar y después las cosas van a venir de manera natural. Cuando él dijo que quería bailar conmigo, era algo que no estaba preparado. Fue una cosa natural. Tenemos que hacer que las cosas salgan naturales.

Eduardo Camavinga, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Laura Mateo

P.- ¿Le exige mucho Ancelotti? ¿Qué es lo que le pide para seguir creciendo como futbolista?

R.- Vaya... Me pide que marque algunos goles más, chutar más, que tenga calma y jugar como juego siempre.

P.- Se os ve muy felices en el equipo. Cuando se dice que llegue un jugador de fuera y rompa la armonía que hay en el vestuario, ¿cree de verdad que algo así pueda suceder?

R.- Es imposible. Somos un grupos que está muy unido. Seguro que los jugadores que vayan a venir van a mantener ese ambiente porque somos así. Todos los jugadores que vienen de fuera siempre mantienen el ambiente del grupo. Nadie puede romper eso.

"A Mbappé le deseo que elija lo mejor para él. Para mí fue venir al Madrid"

P.- Igual se ha dado cuenta que esa pregunta iba por Mbappé. ¿Ha visto algo de su despedida en el PSG? ¿Qué le deseas para su carrera a partir de ahora?

R.- Que elija lo mejor para él... Y ya está.

P.- Habla de elección. La mejor ha sido venir al Real Madrid...

R.- Para mí, sí. Claro (ríe).

P.- De un deseo para la carrera de Mbappé a un deseo para la suya. ¿Cuál es?

R.- Jugar de titular desde ahora hasta el final de mi carrera (risas).

P.- ¿Se ve toda la vida en el Real Madrid?

R.- Sí, claro. Sin ningún problema.

Cuestionario rápido a Eduardo Camavinga Laura Mateo