Rodrygo sigue dejando en el aire su futuro: "Quiero estar en el Madrid, pero no sé si pasará algo o no..."

El futuro de Rodrygo Goes sigue dando de qué hablar. El futbolista brasileño concedió una entrevista para el canal de televisión DAZN y fue preguntado acerca de su futuro en el Real Madrid, especialmente si llegan otros jugadores en el ataque como el esperado fichaje de Kylian Mbappé.

Tímido en sus respuestas y cauto a la hora de hablar, Rodrygo se mostró algo nervioso a la hora de responder a la pregunta sobre su continuidad: "Yo quiero al Madrid para siempre. Sabemos que todo puede pasar, no hay mucho que decir pero quiero estar siempre aquí. Tengo contrato aquí y los años que he estado aquí fueron un placer para mí. No sé si pasará algo o no, pero yo quiero estar siempre aquí".

Aunque en varias ocasiones repitió que su intención y su sueño es el de ser jugador del Real Madrid durante muchos años más, no le cerró la puerta a que pueda haber un giro de los acontecimientos y termine pasando algo inesperado.

Su rol en el vestuario

A veces hablo, aunque no me gusta hablar mucho. Soy un líder al que no le hace falta hablar tanto, aunque siempre estoy bromeando con la gente.

Favoritos en la final

Siempre dicen que el Madrid es favorito por la historia y todo lo que ha ganado, pero para mí una final siempre es 50-50 y es diferente. Sabemos que tenemos que estar concentrados. Lo más importante es nuestro pensamiento dentro del vestuario, y estamos muy centrados.

Cómo ha cambiado Rorygo

He cambiado mucho, estoy cada día mejor y aquí se aprende mucho de los jugadores que han ganado mucho con esta camiseta. He cambiado, pero para mejor.

Quién le ha enseñado más

Luka Modric, le tengo un cariño especial y siempre me ha ayudado mucho. Él es el 10 y yo el 11, así que estamos siempre cerca y hablamos. Por la edad, bromeamos que somos como un padre y un hijo.

Su rol en el equipo

Siempre estuve tranquilo, sabía que mi hora de ser titular y más protagonista iba a llegar. Cada temporada tengo más importancia y protagonismo. Ahora toca aprovechar la oportunidad.

Su nueva posición

Para mí fue muy difícil, porque yo siempre dije que me gustaba jugar por dentro, pero de otra manera y no como '9'. Yo lo hago todo por el equipo y si el equipo me necesitaba ahí yo lo iba a intentar. Se fue Karim Benzema y fue muy difícil para nosotros. Todavía me estoy adaptando, no es mi posición favorita, pero yo lo hago por el equipo y espero poder mejorar cada día.

Su sequía goleadora

Me dan igual las críticas porque yo ya soy un crítico mío y sé cuándo estoy bien o no. No necesito que la gente de fuera me lo diga o no. Si el míster me dice cuándo estoy bien o cuándo estoy mal, es suficiente. Intento escuchar al míster y a mi padre. Esta temporada he fallado oportunidades que normalmente no fallo, mi punto más fuerte es mi finalización y esta temporada me ha costado un poco más. Creo que he hecho una temporada buena, pero tengo que seguir mejorando.

Las redes sociales

Intento no leer porque es un poco gracioso. Una persona habla de ti bien un partido el sábado y el miércoles habla mal. Creo que todos los jugadores intentamos hacer esto, no mirar las redes sociales porque hay mucha gente que no es aficionada del Madrid que finge que lo es y empieza a hablar mal. Intento no ver esto.

El papel de Ancelotti

Es muy importante para mí y para mi carrera. Está todos los días conmigo y sabe lo que puedo hacer, por eso confía mucho en mí y estoy muy agradecido a él por todo. Él es un genio manejando el vestuario, es su punto fuerte. Sabe mucho de táctica pero cómo gestiona el vestuario yo no sé si hay muchos entrenadores como él.

Los cambios de Rodrygo

El míster me ha cambiado muchas veces pero él sabe lo que está haciendo. Hay partidos que no merecía salir y me ha quitado, pero también otros partidos que no estaba tan bien y me ha dejado hasta el final para intentar marcar. El míster ha ganado mucho y sabe lo que está haciendo, así que a mí solo me toca respetar.

Con Vinicius

Cada día mejor con él, jugando juntos en el Madrid y en la Selección, cada día estamos mejor. Cada uno tiene sus características, la gente intenta compararnos pero somos jugadores muy diferentes y nos completamos uno al otro. Fuera del campo somos muy iguales en muchas cosas, Vini es un poco más extrovertido y yo más tímido, pero hacemos las mismas cosas.

Si él se pone nervioso en un partido intento tranquilizarle. Yo soy más calmado y él más agistado, pero es normal, es la forma que tiene de demostrar su pasión por el equipo y por el juego para ganar.

El adiós de Kroos

He aprendido mucho de él. Es una persona increíble. Yo antes solo lo veía en la tele y pensaba que era tímido, pero siempre estaba haciendo bromas en el vestuario. Dentro del campo, sus controles, sus pases... He disfrutado mucho de él. Espero que Modric no se vaya y quiero que siga por lo menos un año más.

El Balón de Oro

Creo que tengo mucho que mejorar, pero puedo serlo un día por la calidad que tengo y las cosas que puedo hacer. Si sigo mejorando, un día llegará.

Antes de la Champions

No soy supersticioso, pero intento hacer las cosas siempre por rutina. No cambio mucho porque ha ido todo bien hasta ahora y no es hora de cambiar. Hago las cosas un poco más nervioso por la tensión del partido, pero intento hacer lo mismo.

La competencia

Cabemos todos arriba. Los jugadores buenos siempre pueden jugar juntos.

Con Jude Bellingham

Parece que lleva 10 años ya aquí. Ha tenido una adaptación brutal, empezó la temporada de una manera brutal y después de Cristiano creo que no habíamos visto esto. Nos ha ayudado mucho esta temporada.

Su temporada

Ha sido buena. Podría ser mejor, pero creo que ha sido una temporada buena. He ayudado a mi equipo en muchas oportunidades, he cambiado mi posición. Se fue Karim y yo tenía que estar ahí. No quería, pero yo quiero mucho a este club y a mi entrenador también, así que tenía que ayudar.

