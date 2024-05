El mensaje de Rodrygo tras la polémica de su entrevista y esto dice en su idioma sobre su futuro

Este martes saltaron las alarmas tras publicarse un adelanto de una entrevista realizada por Rodrygo en la plataforma de televisión DAZN. En el fragmento, el brasileño parecía abrir la puerta a su salida del Real Madrid este próximo verano. Esas palabras, a sólo días de la final de la Champions League, molestaron al madridismo.

El entorno del jugador salió al paso, filtrando que el lío se había montado porque Rodrygo se equivocó al expresarse y fue 'aprovechado' por DAZN en el montaje del adelanto de la entrevista. El mensaje que trasladaban era que Rodrygo sólo pensaba continuar en el Real Madrid.

Horas más tarde, durante la madrugada del martes al miércoles, Rodrygo colgó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) explicando lo mismo: "Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy muy feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y no se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida. Ahora seguimos con história por hacer. A por la 15. ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!", escribió.

Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto.

Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida!

Ahora seguimos con história por… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) May 28, 2024

Esto fue lo que dijo Rodrygo en la entrevista en DAZN y que, según él, se sacó de contexto. "Sí, bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que he estado aquí fueron un placer para mí", se muestra en el adelanto.

Ante esta respuesta, la entrevistadora, la periodista Sandra Díaz, le dice que no ponga nervioso al madridismo y esto responde él: "No. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club. Pero a ver...".

¿Quiere Rodrygo al Real Madrid para toda la vida? 🤍



"Los años que he estado aquí han sido un placer" 🔊



Este jueves, en DAZN con @Sandradiazarcas ⚠️



🔗 https://t.co/beuBTcmBJ0 pic.twitter.com/Uotk5lVD70 — DAZN España (@DAZN_ES) May 28, 2024

También fue entrevistado en portugués

Esta no fue la única entrevista que concedió Rodrygo durante el Media Day del Real Madrid previo a la final de la Champions League, que se celebró el lunes en Valdebebas. El delantero brasileño también habló con un medio de su país, Placar TV.

Fue también preguntado sobre su futuro y sus respuestas fueron en portugués, sin dar lugar a problemas con el idioma. Esto fue lo que dijo.

Com contrato até junho de 2028 e multa de 1 bilhão de euros (R$ 5,6 bilhões), Rodrygo deixa futuro em aberto para as próximas temporadas: "Não fecho portas" pic.twitter.com/THX3K9ZLKa — Placar (@placar) May 28, 2024

"Claro que quiero seguir aquí muchos años, quiero estar aquí mientras sienta que ayudo y soy importante para el equipo. Y a partir del momento en el que vea que ya no soy importante tal vez sea la hora de buscar otro lugar, pero creo que no es lo que está pasando en este momento ni estoy pensando en eso. Siempre soñé con jugar aquí, siempre fue mi club preferido, estoy cumpliendo un sueño, campeón de todo ya... Y mientras sea importante quiero continuar aquí", señaló sobre seguir en el Real Madrid ante las llegadas de Mbappé y Endrick este verano.

También respondió sobre en qué liga le gustaría jugar en caso de salir del Real Madrid: "Todo el mundo ya lo sabe, no es preciso responder... La Premier League es una liga que a todo el mundo le encanta ver. No voy a cerrar puertas en ningún lugar, todo el mundo sabe que mi sueño es siempre jugar en el Real Madrid, quiero estar aquí, pero todo se puede hablar. Pero mi objetivo es continuar aquí". Rodrygo quiere zanjar la polémica para centrarse sólo en la final de la Champions League.