El motivo por el que Dani Alves ha tardado tanto en pagar el millón de fianza pese a lo ganado en su vida

Dani Alves saldrá de la cárcel. Los abogados del futbolista brasileño han logrado reunir el millón de euros necesario para que saliese de la prisión de Brians 2 con la libertad provisional. No obstante, durante cinco días fueron incapaces de abonar esa fianza que le pedía la Audiencia Provincial de Barcelona.

Ha sido un batalla a contrarreloj que se termina este lunes. El momento más crítico se vivió el pasado viernes a las 15:00 horas, tras haber recibido una hora extra para depositarlo. No se logró y el brasileño pasó el fin de semana en prisión, donde ha estado durante un año y dos meses.

En un principio, se aseguró que el padre de Neymar iba a ser la pieza clave en esta operación y que iba a prestarle a Alves dicha cantidad. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente y, pese a haberle prestado anteriormente hasta 150.000 euros, esta vez se negó por completo tras dar a conocer su decisión en un comunicado.

Aún así los contratos de Dani Alves le hicieron ganar millones de euros en su carrera deportiva. Estuvo en varios de los mejores clubes del mundo como el FC Barcelona, la Juventus de Turín, el París Saint-Germain o el Sevilla. Sin embargo, hay varias razones que explican la incapacidad del jugador de poder sacar ese dinero de sus cuentas bancarias.

Un contratiempo que le ha hecho recurrir a agentes externos, como parecía ser el padre de Neymar, y que ha provocado se dilate más de lo esperado de la prisión de Brians 2. Este lunes se abrió una nueva oportunidad para él y su defensa consignó la fianza del millón de euros, que no procedería de una entidad bancaria ni de los fondos pendientes que debe devolverle Hacienda.

¿Por qué no puede no puede pagar esa fianza?

Uno de los principales motivos por los que Dani Alves no ha sido capaz de sacar el dinero de sus cuentas es por los litigios que mantiene con su exmujer, Dinorah Santana. Según se ha dado a conocer, el futbolista no abonó la correspondiente pensión de sus dos hijos menores y eso ha provocado que las cuentas que tiene en su país de origen estén bloqueadas.

El futbolista tiene un litigio con Dinorah Santana, que también fue su agente. Además, la que fuese su pareja durante varios años también se mostró muy molesta porque Dani Alves utilizase a sus hijos para intentar salir de prisión. Por lo tanto, el ex del Barça o PSG no puede recurrir a ese dinero hasta que no resuelva el asunto con su exmujer.

Por otro lado, Dani Alves tiene dos cuentas en territorio español, ambas en La Caixa. En una de ellas no tendría saldo y en la otra únicamente tendría poco más de 50.000 euros, una cantidad insuficiente para abonar la fianza necesaria.

Sin embargo, sobre el jugador también pesa un embargo judicial de 50.000 euros, lo que indica la dificultad que ha tenido Dani Alves para encontrar el dinero necesario para pagar la fianza que le requiere la Audiencia Nacional. Debido a ello, su familia y la abogada Inés Guardiola han optado por vías alternativas para conseguir la libertad provisional de Alves.