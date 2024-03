Dani Alves no consigue el dinero para pagar la fianza y pasará el fin de semana en la cárcel

El futbolista Dani Alves permanecerá en la prisión Brians 2 durante todo el fin de semana. El brasileño no ha logrado reunir el millón de euros que le impuso como fianza el pasado miércoles la sección 21 de la Audiencia de Barcelona para quedar en libertad provisional. Condenado el pasado mes de febrero a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven, el jugador cumple 14 meses y dos días entre rejas.

La defensa de Alves no ha podido depositar este viernes, pese a pedir una prórroga de una hora, el millón de euros de fianza, por lo que el exjugador del FC Barcelona seguirá en la cárcel todo el fin de semana, ya que hasta el lunes no vuelve a abrir la oficina que se encarga de este tipo de consignaciones.

El entorno de Dani Alves ha trabajado a contrarreloj desde el miércoles para conseguir el millón de euros. Sin embargo, no ha sido tarea sencilla. El futbolista brasileño tiene sus cuentas y sus bienes embargados por otro proceso judicial en su país. En el juicio reconoció tener saldo negativo en algunas de sus cuentas.

La vía rápida con la que, a priori, contaba Dani Alves se esfumó este jueves. Neymar da Silva Santos, el padre del jugador de fútbol Neymar Jr, había ayudado a Alves en el proceso judicial. Se esperaba que se hiciera cargo del pago de la fianza, pero no fue así porque ahora la situación es "diferente".

El padre de Neymar se pronunció a través de un comunicado colgado en su perfil oficial de Instagram. Señaló que el escenario era distinto al de hace unos meses ya que "los tribunales españoles ya han decidido". Criticó que ciertos medios de comunicación estuvieran "especulando": "Es un asunto que ya no depende de nosotros hoy". "No es nuestra responsabilidad, no depende de nosotros".

"Espero que Daniel encuentre con su propia familia todas las respuestas que está buscando. Para mí, para mi familia, el asunto se acabó. ¡Y punto!", concluía el comunicado, al que el perfil oficial de Neymar Jr. dio un like.

Al esfumarse la vía de Neymar y su familia, el entorno de Alves se apresuró a encontrar una alternativa para que el jugador pudiera salir en libertad provisional antes del fin de semana. La Vanguardia publicó que, durante el jueves, los abogados del futbolista contactaron con varias entidades bancarias.

En las últimas horas, la defensa de Alves ha intentado obtener un préstamo para realizar el pago de la fianza. Con sus cuentas y bienes embargados, el aval que estarían tratando de utilizar sería el dinero que Hacienda devolverá al brasleño tras ganarle una disputa a la Agencia Tributaria en otro juicio.

Los abogados de Alves se habrían encontrado con problemas ya que algunas de las entidades bancarias contactadas se habrían negado a conceder el préstamo "por una cuestión reputacional", según explicó el citado medio. Sin embargo, una en concreto sí accedió a realizar una operación que no ha llegado a tiempo pese a la prórroga de una hora extra que consiguió la defensa del futbolista.