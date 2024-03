El padre de Neymar no pagará la fianza de un millón de euros de Dani Alves: "El asunto se acabó"

Neymar da Silva Santos, el padre del jugador de fúbtol Neymar Jr., ha anunciado que no pagará la fianza de un millón de euros que la Audiencia Provincial de Barcelona ha impuesto a Dani Alves para poder salir de prisión.

Da Silva ayudó a este último durante el proceso judicial que culminó en su condena de cuatro años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una joven en una discoteca de la Ciudad Condal. Los dos deportistas, además de compatriotas, son amigos desde que coincidieron en los vestuarios del FC Barcelona.

Pero ahora, la situación es "diferente". Así lo expone el padre de Neymar en un comunicado publicado en su perfil oficial de Instagram. ¿Por qué es distinta? Porque "los tribunales españoles ya han decidido". A renglón seguido, critica que ciertos medios de comunicación estén "especulando": "Es un asunto que ya no depende de nosotros hoy". "No es nuestra responsabilidad, no depende de nosotros".

"Espero que Daniel encuentre con su propia familia todas las respuestas que está buscando. Para mí, para mi familia, el asunto se acabó", concluye el comunicado.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Audiencia Provincial de Barcelona impuso una fianza de un millón de euros a Dani Alves, que ya fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. No obstante, como la sentencia no es firme, ya que sigue recurrida, el futbolista solicitó a la Justicia su libertad provisional.

El artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) contempla que, cuando la sentencia no sea firme por estar impugnada, un condenado podrá estar en prisión "hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta".

Ésa es la situación de Dani Alves, que está entre rejas desde enero de 2023. Es decir, lleva más de un año en prisión. Previsiblemente, la firmeza de la condena —para ello, debe pronunciarse, primero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, después, el Supremo— no llegará hasta dentro de dos años. Por ello, la Audiencia Provincial de Barcelona acordó su libertad bajo fianza.