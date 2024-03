Luis Enrique vuelve a Twitch: "¿Dejarme ganar por el Barcelona? Eso va a ser difícil"

Luis Enrique regresó a la exposición pública en las redes sociales en la tarde de este jueves emitió un nuevo directo en su canal de Twitch. La plataforma, en la que tiene más de 800.000 seguidores, sirvió para que el actual entrenador del París Saint-Germain presentara en sociedad su colaboración con la Fundación Xana.

El asturiano anunció la creación de esta asociación en memoria de su hija Xana. Eligió el nombre de la pequeña de nueve años fallecida en 2019 para tratar de ofrecer su apoyo a las familias con niños y niñas que sufren enfermedades graves como la que tuvo que soportar su hija.

"Quiero ser parte activa de lo que significa, no sólo en cuanto a los recursos económicos", aseveró el que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona y seleccionador de España. También comentó que se involucrará en la colaboración con la asociación en sus redes sociales.

Después de esta presentación de la Fundación Xana, Luis Enrique dedicó unos cuantos minutos a pasar un rato divertido con los usuarios que le plantearon preguntas e inquietudes a través del chat.

En una de estas respuestas, habló como no podía ser de otra manera del enfrentamiento en los cuartos de final de Champions League entre el FC Barcelona y el París Saint-Germain. Le preguntaron los aficionados culés si se dejaría ganar por su exequipo, pero él se mostró muy tajante: "Eso va a ser difícil".

"Veo la eliminatoria con el Barça muy difícil. Han ganado cinco Champions por algo. Mi staff y yo solemos hacer una reflexión, y es que cuántos jugadores del equipo rival podrian ser titulares en el París Saint-Germain. Normalmente muy pocos, pero del Barça...", contó además del cruce.

Pudo entrenar en Inglaterra

Luis Enrique aseveró que antes de recalar en el París Saint-Germain tuvo la opción de poder entrenar en Inglaterra. Confesó que tuvo negociaciones con dos clubes de la Premier pero que, finalmente, no se decantaron por él: "Sí, me apetece Inglaterra. Ahora estoy implicado con el PSG y su cultura, sigo intentando aprender el francés".

Preguntado sobre si quiere algún rival en concreto para las semifinales de Champions, al asturiano no le disgustaría el Atlético de Madrid: "Por una parte, me gustaría el Atlético por eso de ser español. Con el Dortmund, hablé con su míster de jugar en la final, pero ya no va a poder ser".

También los usuarios le plantearon la pregunta de si quería evitar al Real Madrid en este cruce de la Champions: "Esta competición parece hecha a medida para ellos, por eso lleva 14 aquí. ¿Quién no quiere evitar al Real Madrid, al City o al Bayern? ¿Pero quién no quiere evitar al PSG?", aseveró.

El entrenador del París Saint-Germain también tuvo tiempo de opinar de otros deportes. Como apasionado del ciclismo, se mostró abiertamente seguidor de Tadej Pogacar y también confirmó que espera y desea que Fernando Alonso logre la victoria '33' esta temporada.