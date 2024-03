Así vive la víctima de Dani Alves sus horas más duras: de los riesgos del caso al "dolor" de su familia

El 'caso Dani Alves' afronta ya sus horas más tensas. La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona decidió este miércoles tomar una controvertida decisión que ha generado una enorme polémica. Permitir la salida de prisión al jugador brasileño previo pago de una fianza de un millón de euros.

Este dictamen ha generado una enorme controversia en todo el mundo, ya que la afirmación de que "pagando un millón euros puedes violar" ha corrido como la pólvora en las últimas horas. Desde Irene Montero hasta el presidente de Brasil, Lula da Silva, se han pronunciado sobre el caso que afecta al exjugador de FC Barcelona y Sevilla.

Por el momento, este pago no se ha producido, lo que ha llevado esa tensión hasta el entorno del jugador, quienes buscan la forma de allanar el camino hacia la libertad provisional del futbolista. Desde arreglar conflictos previos con Hacienda hasta pedir ayuda a su amigo Neymar y a su padre para reunir el dinero y volver a ver la luz del sol. Sin embargo, al otro lado de la batalla, se encuentra la víctima, quien afirma estar "cansada" de tanta lucha.

Así está la víctima de Dani Alves antes de que salga de prisión

Todavía no se ha producido, pero es un hecho que está a falta de días o incluso horas. El entorno de Dani Alves explora ya todas las vías posibles para reunir ese millón de euros que le dé la libertad. Una situación similar a la que sucedió cuando el jugador pagó la indemnización que tenía que abonar a su víctima.

En aquella ocasión fue un montante mucho menor. 'Solo' 150.000 euros. Y la disponibilidad de ese dinero la facilitó también 'Ney pai', el padre de Neymar Jr. Ahora, el entorno del jugador está intentando resolver unos asuntos con Hacienda para que el erario público le devuelva un dinero que le debe y así poder pagar esta fianza.

Una vez lo haga, podrá salir a la calle hasta la resolución del caso, cuando se dé respuesta a la intención de la defensa del jugador de recurrir la condena de cuatro años y medio que le fue impuesta. Llegado el caso, tendría que comparecer semanalmente ante las autoridades y además, se le retirará tanto su pasaporte español como el brasileño para evitar que salga del país.

El riesgo de fuga ha sido el gran motivo por el que tantas veces se le había denegado la opción de la libertad. Y es precisamente eso lo que denuncia ahora la defensa de la víctima, quienes aseguran que el defensa brasileño intentará volver a Brasil en cuanto ponga un pie en la calle para evitar terminar en prisión en España. Ahí, habrá que ver si hay extradición o no.

Ester García, la abogada de la víctima. EFE

Mientras tanto, la víctima, la chica de 23 años que denunció una agresión de Dani Alves en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022, permanece atónita ante los acontecimientos que, a su juicio y al de su familia, están beneficiando a su agresor. Por ello, asegura estar sintiendo "dolor" y encontrarse "cansada" después del esfuerzo de tanta lucha. Un sentimiento que se extiende a todo su entorno y a su familia.

Un día después de saber que su supuesto agresor saldrá a la calle solo un mes después de haber sido condenado, la letrada encargada de la defensa de la víctima no ha dudado en mostrar su versión más sincera para dar a conocer el padecimiento que está afrontando la joven en estas horas de máxima tensión.

"La clienta está muy dolida, muy indignada y me ha dicho: 'Estoy cansada de ser fuerte'". En estos términos se expresaba en el programa Vamos a ver Esther García, quien asegura que su defendida "ha aguantado mucho" para llegar hasta aquí y por eso no entienden este giro en el caso. "En menos de un mes desde que se dicta una sentencia condenatoria se decreta la libertad del condenado". Sobre esta situación aseguran que no tiene explicación.

"Tengamos en cuenta que una agresión sexual ha sido instruida y juzgada en menos de un año y un mes, esto es totalmente excepcional. Y ha sido porque es una causa con peso". García asegura que en 22 años de carrera nunca ha presenciado una resolución tan rápida. Y aunque cree que la opinión pública y las autoridades han creído a su clienta, esto "no ha servido para nada".

Dani Alves en el juicio. EFE

Por otro lado, la letrada ha manifestado que la joven se encuentra muy apenada porque se haya obviado el evidente riesgo de fuga que presentará la nueva situación de Alves cuando salga de prisión: "El auto reseña que, en determinado modo, este riesgo persiste. Y, por lo tanto, lo único que ha cambiado es que hay una sentencia condenatoria".

Los siguientes pasos serán resolver los recursos pertinentes y por ello ha aclarado que la acusación volverá a pedir una condena de entre 9 y 12 años para el jugador acusado de abusar de la joven. "No estamos de acuerdo con la reparación del daño".

Por último, en las horas más complicadas de la denunciante ha aflorado con fuerza un debate político paralelo sobre la influencia en el caso de la famosa 'Ley del Sí es Sí'. En este sentido, Esther Guardiola asegura que su defendida está tranquila dentro de su indignación general: "La pena podía ser entre cuatro y ocho años de cárcel. El que se haya interpuesto cuatro años y medio es un criterio de la Sala, no tiene absolutamente nada que ver con la ley".