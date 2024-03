Alves no podría seguir los pasos de Robinho: una fuga a Brasil no evitaría su extradición a España

Dani Alves saldrá de prisión de manera inminente. La Audiencia de Barcelona indicó que dejará en libertad provisional al futbolista bajo fianza de un millón de euros. Esta cantidad será abonada por el padre de Neymar y el jugador brasileño saldrá de Brians 2 hasta que se resuelvan los recursos de la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven.

Al exjugador del Fútbol Club Barcelona se le retirarán los pasaportes para evitar que salga del país, pero el brasileño podría seguir los pasos de Robinho, que fue condenado a nueve años de prisión por la Justicia italiana por una violación grupal a una mujer en 2013.

El que fuese jugador del Real Madrid o AC Milán tendrá que cumplir la pena en Brasil. El juez determinó que la decisión sea enviada a un juez de ejecución penal de Santos, ciudad donde reside Robinho, para que la sentencia sea cumplida de forma inmediata en régimen inicialmente cerrado "ante la naturaleza hedionda del crimen". Son dos casos diferentes, pero con algunas similitudes.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, para desentrañar los riesgos de una supuesta fuga de Dani Alves a Brasil. El reputado letrado asegura rápidamente que el futbolista "más tarde o más temprano" acabaría cumpliendo la pena de cárcel, a pesar de que huyese de nuestro país.

Deja claro que lo primero que ocurriría si Dani Alves se da a la fuga es que "se dictaría una orden internacional, de búsqueda y de detención". Además, se muestra muy claro y contundente: "Si se va a Brasil, hay tratado de extradición y, tarde o temprano, acabaría viniendo España".

La técnica a seguir

La posible fuga de Dani Alves a Brasil tendría una serie de consecuencias para el futbolista. Su marcha fuera de España acarrearía problemas al acusado y le pondría en el ojo de la Justicia. Una situación que daría lugar a un panorama complicado, pues el jugador trataría de retrasar lo máximo posible los pasos a seguir por las autoridades.

Según el abogado con el que contacta EL ESPAÑOL, en caso de producirse una salida premeditada a Brasil al margen de la ley, "Dani Alves manifestaría, en primer lugar, que ha sido juzgado sin garantías e intentaría solicitar a los tribunales brasileños poner en entredicho la validez de la Justicia española para intentar alargar el procedimiento de la forma más larga posible, dilatarlo al máximo".

Una maniobra que ha utilizado reciente Robinho. El exjugador ha manifestado públicamente que "tiene pruebas para demostrar su inocencia que fueron ignoradas". "Eso ocurrió en 2013 y hoy estamos en 2024, lo que me lleva a creer que los mismos que no hacen nada contra el racismo son los mismos que me condenaron en mi juicio", explicó el que fuese internacional por Brasil.

Una estrategia que bien podría darse con Dani Alves y que adelanta Juan Gonzalo Espina. Aún así, el abogado asegura que sería un proceso largo y tedioso, que llevaría muchísimo tiempo, pero que acabaría dando con el futbolista de bruces en un centro penitenciario de nuestro país.

"Si él decide irse a Brasil y no cumplir con su obligación de estar en España, lo más factible es que se procediera la detención de este señor en Brasil y que se accediera a ponerlo a disposición de las autoridades españolas tras un largo proceso de extradición", recalca el abogado.

Sin embargo, pone bajo el foco el enorme retraso que hay en los tribunales de otros países para extraditar a los condenados en España, algo que no ocurre dentro de las fronteras y que podría favorecer a Dani Alves. "España, en los procedimientos de extradición, aplica las entregas de manera casi automática", indica. "Si en España hay un brasileño y lo reclaman desde su país, en 90 días está allí".

Los riesgos de una fuga

Más allá de que Dani Alves se marche a Brasil como Robinho, también existe la posibilidad de que se desplace a otro país para evitar cumplir la condena. Sin embargo, para el abogado esta es una opción más complicada y que le puede acarrear muchos problemas al futbolista.

"Estar fugado no es ninguna broma, especialmente para una persona como él que está acusado por un delito de agresión sexual. No es lo mismo que un preso político", explica. Esto se debe a que se interpondría una orden de búsqueda y captura sobre el futbolista, lo que complicaría su existencia en otro país.

"La opción de que la fuga tiene unas connotaciones muy negativas. Si hay un país donde hay convenios con la Europol, te detienen. No veo un escenario bonito", sentencia. "Lo que tendría que hacer Alves es disfrutar de esta libertad provisional y recurrir. Hay mecanismos que hacen que el cumplimiento de la condena sea más beneficiosa", son las palabras de Juan Gonzalo Ospina.

Una situación que tiene ciertas similitudes con la de Robinho, pero todavía está por ver lo que sucede. En principio, Dani Alves saldrá de prisión en cuanto se abone la fianza y habrá que esperar a ver qué sucede. Él ha insistido en que no se fugará y que "cree en la Justicia".