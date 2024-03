La víctima recurrirá la libertad bajo fianza de Dani Alves: "Está muy desesperada"

Dani Alves podrá salir en libertad bajo fianza pese a haber sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona. Así lo confirmó la Audiencia de Barcelona, que fijó en un millón de euros el precio para que el brasileño pudiera salir de la cárcel mientras se resuelven los recursos en curso.

Esta decisión ha sido demoledora para la parte de la víctima. Así lo manifestó la abogada Ester García, que aseveró que su cliente está hundida y muy afectada por esta decisión de la Audiencia de Barcelona. No obstante, recurrirán esta decisión.

Así, en palabras de la letrada, la víctima está "muy indignada, muy desesperada y muy frustrada" por el hecho de que Dani Alves pueda quedar en libertad con una fianza de un millón de euros.

En su comparecencia ante los medios de comunicación presentes, la abogada trasladó parte de su conversación con la víctima. Ella le comentó que el "esfuerzo" que hicieron todos los profesionales que intervinieron en el caso, tales como médicos, mossos o los responsables de atención a la víctima, "no sirve para nada". Sin embargo, también hizo público que la joven se compromete "a seguir luchando".

Ester García incidió en cómo había sentado esta decisión de la Audiencia de Barcelona: "Para ella ha sido un jarro de agua fría, sobre todo al no poderle dar yo una explicación en términos legales, porque no le encuentro una explicación legal". Insistió, no obstante, García en que recurrirán esta decisión que ha tomado la Audiencia.

