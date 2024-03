Mercedes Milá, rotunda sobre la libertad de Dani Alves: "Si pagas un millón de euros puedes violar"

Clamor generalizado ante la salida de Dani Alves de la cárcel. El exfutbolista podría quedar esta semana en libertad provisional bajo la fianza de un millón de euros, mientras llegan a término los recursos a la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.

El auto de la Audiencia de Barcelona ha acordado que Alves pueda salir si deposita esa cantidad de dinero [se lo va a prestar el padre de Neymar], y siempre y cuando nunca salga del país -tendrá que entregar sus dos pasaportes, el español y el brasileño-, así como cumplir la obligación de comparecer en la Audiencia Provincial semanalmente.

Alves, por lo tanto, quedará en la calle después de pasar los últimos 14 meses en el centro penitenciario de Brians 2 por un alto riesgo de fuga. Como decíamos, la resolución ha provocado la indignación de buena parte de la sociedad, que ha puesto el grito en el cielo por la impunidad ante el caso.

Más allá de las personas anónimas que han manifestado en redes sociales su rechazo al auto del tribunal, también ha hecho lo propio personajes públicos. Uno de ellos ha sido la periodista Mercedes Milá, que sin ningún tipo de miramiento ha condenado la inminente puesta en libertad del brasileño.

"Si pagas un millón de euros puedes violar", ha escrito rotunda la presentadora del programa de TVE No sé de qué me hablas en un post de Instagram. Al mensaje le acompaña una fotografía de Dani Alves. La publicación tiene casi 20.000 me gustas en apenas 13 horas y numerosas reacciones, como la de Sara Carbonero. "Valiente, Mercedes", le dice.

Milá no ha sido el único rostro del medio televisivo en poner el grito en el cielo por este nuevo capítulo del caso Alves. También lo ha hecho Carlota Corredera quien, en su caso, quiso arropar a la víctima. "Mi último tuit del día es para ti, para la víctima del violador Dani Alves, te abrazo fuerte en este día oscuro para ti y todas las mujeres, no estás sola, valiente".

La actriz Natalia de Molina, que acaba de estrenar Mano de hierro en Netflix, ha utilizado cuatro palabras para compartir su decepción: "Vergüenza", "asco", "repulsión", "impunidad". La presentadora de laSexta Ana Pastor, por su parte, lo calificó de "alucinante".