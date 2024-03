Carlota Corredera rompe su silencio sobre el vídeo en el que Esty Quesada la llamaba 'gorda traicionera'

Ya han pasado siete años desde que Carlota Corredera fuese víctima de la afilada opinión de Esty Quesada, más conocida en redes sociales como Soy una pringada. La youtuber dedicó a la presentadora -se encontraba en su mejor momento en Telecinco- un vídeo titulado Carlota Corredera, gorda traicionera.

La creadora de contenido no tuvo piedad y se ensañó con la gallega después de que ésta se regodeara, tanto en televisión como en entrevistas para las revistas, lo mucho que le había cambiado la vida tras acabar con su sobrepeso. Hay que recordar que Carlota acababa de publicar su libro Tú también puedes: cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud.

"Acabas de adelgazar 60 kilos y ahora dices viva lo curvy. ¿Por qué no lo decías con 130 kilos?", decía Soy una pringada, criticando su "victimismo". "Es una señora que tenía mucho odio a sí misma y eso se soluciona haciendo cosas para subir tu autoestima y aceptarte. No pienses que por adelgazar vas a ser más feliz".

El vídeo se hizo viral enseguida en redes y, actualmente, cuenta con 2,6 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, la aludida nunca ha hablado sobre el asunto. Hasta ahora. Carlota Corredera ha roto su silencio sobre el polémico vídeo en su pódcast Superlativas.

Corredera cuenta ahora que se enteró un día en el que se pasó firmando tres horas libros en Vigo. "Fue uno de los días más bonitos de mi vida y cuando llegué a casa había un vídeo que se estaba haciendo viral en el que me llamaban gorda traicionera. Ese vídeo me cambió completamente la vida", reconoce.

.@CarlotaLlauger rompe su silencio sobre uno de los momentos más dolorosos de su carrera: "Ese vídeo me cambió completamente la vida. Nunca he hablado públicamente de eso"#Superlativas



Sus palabras al completo 👉https://t.co/SC7ZxkpNZt pic.twitter.com/cubjoBvL7A — Superlativas (@Superlativass) March 20, 2024

"Se supone que estaba hecho desde el humor y por alguien autorizado, porque la persona que me estaba atacando era gorda", dice Carlota que, siete años después, continúa "traumatizada". Me han preguntado millones de veces y nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona y nunca he hablado de ella, pero empecé a ir con miedo a las firmas de libros".

"Cuando se acercaban chavales, pensaba que venían a insultarme, porque tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba. Ejercían una violencia impresionante y yo pensaba '¿por qué?", continúa la presentadora que todavía no ha encontrado respuestas a esa cuestión.

"No entiendo que personas que han denunciado haber sufrido bullying lo hagan conmigo, porque yo sentía que me lo hicieron", reflexiona Carlota que asegura que "no voy a pedir perdón por existir". La presentadora, por último, dice que nunca ha querido hablar sobre ello por "miedo" y que decidió bloquear la palabra 'gorda' en su Instagram. "Me ha hecho muchísimo daño".