Dani Alves reúne el millón de euros de la fianza y su salida de la cárcel es inminente

430 días después de su ingreso, Dani Alves saldrá de la cárcel. El futbolista brasileño abandonará en las próximas horas la prisión de Brians 2 tras consignar la fianza de un millón de euros luego de que la Audiencia de Barcelona le concediera la libertad provisional, mientras se resuelven los recursos, cinco días atrás.

Tras verificarse el pago de la fianza, se procederá a la retirada de los dos pasaportes, español y brasileño. Alves tendrá la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona semanalmente, así como cuantas veces sea llamado por la Autoridad Judicial.

Asimismo, se impuso a Dani Alves la medida de prohibición de aproximación a la persona de la denunciante a una distancia no inferior de 1.000 metros de su domicilio, lugar de trabajo y de cualquier otro lugar frecuentado por la misma, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, hasta que recaiga sentencia firme; declarando de oficio las costas.

Cinco días ha tardado el entorno de Dani Alves en reunir el millón de euros. El futbolista brasileño pasó el fin de semana en prisión pese a que su abogada, Inés Guardiola, pidiera el viernes una ampliación del plazo de una hora para hacer efectivo el pago. Les fue imposible reunir a tiempo el dinero, que no procedería de un banco ni de los fondos pendientes que debe devolverle Hacienda al jugador.

El dinero tampoco viene de la familia de Neymar, que se comprometió a apoyar a Alves durante todo el proceso. Esta opción se esfumó con la sentencia judicial, apartándose el padre de Neymar -quien lleva sus cuentas- de la escena ante las presiones recibidas en Brasil. "Los tribunales españoles ya han decidido. Es un asunto que ya no depende de nosotros hoy", anunció Neymar da Silva Santos.

El proceso de Dani Alves

Dani Alves ingresó en la cárcel el 20 de enero de 2023 por los hechos ocurridos en la discoteca Sutton de Barcelona, en la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022. El exjugador del FC Barcelona está condenado a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en los baños del local nocturno. Tanto la defensa del brasileño como la parte acusadora recurrieron la sentencia.

El pasado 22 de febrero, Dani Alves fue condenado por agresión sexual. Además de los cuatro años y medio de cárcel, se le impuso otros cinco de libertad vigilada y nueve de orden de alejamiento de la víctima, así como una indemnización de 150.000 euros. Tras los recursos, su defensa volvió a solicitar la libertad provisional y le fue concedida pese a que uno de los tres magistrados, en el voto particular, se opuso a su salida.

La Fiscalía interpuso un recurso de súplica contra la resolución que acordó modificar la medida cautelar de prisión provisional de Alves: "Existe un elevado riesgo de fuga, que entendemos que no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas en el Auto recurrido, a la vista de la falta de arraigo del Sr. Alves a nuestro país, y el arraigo sí existente con su país de origen –Brasil-, país que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual, y vista su elevada capacidad económica así como la de su entorno, que conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza", insistió, finalmente, sin éxito.