De la brutal bronca con Cuervas al desplante a Pedrerol: los momentos más polémicos de Lopera

El expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera ha fallecido este domingo a los 79 años de edad. A comienzos de este año, Lopera fue ingresado en el mismo centro hospitalario por un cuadro de diverticulitis. Era su segundo ingreso por el mismo motivo. Recibió el alta hace diez días, pero su estado de salud era muy precario.

Finalmente, ha fallecido en su casa, en la madrugada del Domingo de Ramos, presumiblemente por complicaciones de su enfermedad.

Estos problemas de salud ya aparecieron en 2017 sobre la figura del que fue presidente del Betis entre 1996 y 2007. Entonces, Lopera fue intervenido y hasta este año no había vuelto a tener un episodio relacionado con esta dolencia.

[Muere Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Betis durante una década, a los 79 años]



El nombre de Manuel Ruiz de Lopera ha estado marcado por sus problemas judiciales. En 2018 la Audiencia de Sevilla absolvió al expresidente del Betis de un delito contra la Hacienda Pública en su gestión al frente del equipo sevillano, entre los años 1996 y 2006.

Y es que, además de sus problemas judiciales, Lopera fue uno de los rostros más mediáticos de la historia reciente del fútbol español. El empresario, con una personalidad muy fuerte, no dejaba indiferente a nadie. Sus enfrentamientos con compañeros de profesión, periodistas y distintas personalidades del fútbol eran habituales. Repasamos algunos de los más destacados.

Su brutal bronca con Cuervas: "Borracho"

Uno de los enfrentamientos más sonados de Lopera se remonta a 1995. El expresidente del Betis protagonizó una acalorada discusión con el entonces presidente del Sevilla, Luis Cuervas. La Cope invitó en un hotel de Sevilla a ambos mandatarios a una cena previa al derbi sevillano que se celebraba el 22 de enero en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Sin embargo, lo que se preveía una cena amigable pronto se convirtió en un enfrentamiento épico entre los dos presidentes de los equipos rivales. En un momento del encuentro, Cuervas dirigió unas palabras a Lopera que no se distinguen en las imágenes, a las que este respondió: "Vete a tomar por culo, hombre".

La bronca entre Cuervas y Lopera en 1995

Ese fue el inicio de una tensa discusión en la que se insultaron y Lopera llegó a acusar a Cuervas de "borracho". "Lo que no se puede es venir a una mesa bebiendo whisky desde las siete de la tarde, se bebe agua mineral para estar con los señores", espetó el entonces presidente del Betis. "Yo no vengo de tomar whisky, yo vengo de mi trabajo. Y si me tengo que tomar un whisky me lo tomo porque sé tomarlo y tú no sabes tomártelo", respondió el entonces presidente del Sevilla.

"Por eso bebo agua", continuó Lopera. "Eres un desgraciado", contestó Cuervas. Los invitados intentaron calmar los ánimos de los dos presidentes y llamaron al sentido común, ante una discusión que subía de tono por momentos. Finalmente, el rifirrafe no pasó a mayores y los dos mandatarios resolvieron sus problemas después. Y es que la suya fue una relación de rivalidad a lo largo de los años que coincidieron en el cargo.

Lopera, sobre Luis Aragonés, un "cobarde" y "mentiroso patológico"

Lopera también emprendió su particular cruzada contra Luis Aragonés, quien fuera entrenador del Betis entre 1997 y 1998 bajo sus órdenes. Sin embargo, su enfrentamiento se remonta a 2004. Entonces, Aragonés era entrenador del Mallorca, equipo que venció al Betis en una ocasión ese año. "Me ha estado tirando mierda desde que me fui del Betis. Soy igual o más bético que él. Estuve en el club tres años sensacionales y cuando no estuvo de acuerdo con cómo iban las cosas, me marché sin cobrar ni un duro", aseguró en una rueda de prensa posterior al partido.

Lopera no tardó en contestar. Cuatro días después, el empresario emitió una carta, de cuatro folios de extensión, en la que acusaba a Aragonés de "faltar a su palabra", así como de "ser soez y grosero". "Hasta el domingo pasado, Sr. Aragonés -lo de señor es un eufemismo, claro-, siempre he sabido que usted es un mentiroso patológico; ahora, después de oír sus barbaridades en la sala de prensa del Real Betis Balompié puedo añadir a su largo currículo de adjetivos, el de cobarde", aseguró.

Su espantada con Pedrerol: "No me está entrevistando, me está interrogando"

Lopera protagonizó tensos momentos también con la prensa. En uno de los más controvertidos, un jovencísimo Josep Pedrerol entrevistó al empresario después de un Betis-Barça. "Usted ganaba 2-0 y ¿no le sorprende perder 2-4?", insistió el periodista en repetidas ocasiones. "No, podía perder y podía ganar", respondió el presidente.

Lopera no se tomó nada bien las preguntas del periodista y le espetó: "Usted no me está entrevistando, usted me está interrogando. Yo no creo que esté usted en el camino de la verdad".

Lopera se enfada ante las preguntas de Pedrerol

"Fíjese si los andaluces somos gilipollas que, por defenderlos a ustedes, el canal nuestro está en la calle y ustedes estáis aquí dentro", continuó, para dejar después con la palabra en la boca al periodista al marcharse de la entrevista con un 'buenas noches'".

El vídeo se hizo viral en redes sociales años después y Pedrerol aprovechó el momento para reírse de sí mismo comentando las imágenes a través de su cuenta de X. "Lopera tenía razón...", escribió.

Su crítica a José Manuel Soto y la mítica fiesta de Halloween

Lopera no tenía pelos en la lengua. Y lo demostró en innumerables ocasiones. El mandatario bético arremetió, en una ocasión, con el cantante José Manuel Soto, aficionado bético. Sucedió en una entrevista en la Cadena SER con José Ramón de la Morena. En esa época, Lopera era cuestionado por los resultados del Betis.

El empresario atacó al cantante, al que criticó por no comprar "acciones para salvar a su Betis" cuando estaba "en su mejor momento". En ese momento, sin embargo, dijo, "el hombre a lo mejor no tiene posibilidades porque tuvo que ir a la isla de los mosquitos para hacer allí un programa porque no tenía desenvolvimiento", aseguró en referencia al reality show Supervivientes.

Lopera sobra la mítica fiesta de Halloween.

El expresidente del Betis dejó momentos para el recuerdo, que los aficionados béticos recuerdan con añoranza por su particular tono ácido. En uno de ellos, Lopera se pronunció en una entrevista con José Manuel de la Morena sobre la famosa fiesta de Halloween del Betis celebrada en 2001, "una cena de equipo" en la casa de Benjamín que se acabó yendo de las manos.

Lopera se enteró, sacó de la cama al entrenador, Juande Ramos, e irrumpió en la fiesta. "Vamos para allá, nos quedamos en el coche, y no dejan de entrar chicas, futbolistas... Entramos, abrimos la puerta de la primera habitación y estaban las chicas haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, otro por la ventana para que el entrenador ni nadie viera nada. Aquello era horrible", contó, en un tono de humor.