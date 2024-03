El racismo pasa factura en Italia: Acerbi, excluido de la selección por un incidente con Juan Jesus

La selección italiana ha tomado una drástica decisión este lunes y ha dejado fuera de la convocatoria a Francesco Acerbi. Esta determinación llega tras el presunto incidente racista cometido por el futbolista del Inter de Milán el pasado domingo durante el partido frente al Nápoles.

Acerbi supuestamente habría proferido insultos racistas contra Juan Jesus, defensor del Nápoles. Todo sucedió en el minuto 59 del mencionado partido, el brasileño llamó al colegiado Federico La Penna para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado procedente del jugador del Inter.

"No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien", se lee en los labios Juan Jesus, en un vídeo viral en redes sociales, mientras se dirige al colegiado y se señala el parche contra el racismo que portaron todos los equipos esta semana con el mensaje 'Keep Racism Out' (dejar el racismo fuera, en español).

GRAVE: #JuanJesus acusó con el árbitro #LaPenna a Francesco #Acerbi por insultos racistas:



"No me parece bien, me ha dicho 'eres un negro' y eso no me parece bien. Aquí tenemos códigos".#InterNapoli #SerieA pic.twitter.com/jh8i26UuAD — Andy Calcio (@Andy_Calcio) March 17, 2024

El defensa pidió perdón al brasileño, según desveló el propio Juan Jesus tras el encuentro, y el partido continuó con normalidad. Sin embargo, la selección italiana ha decidido dejar fuera de la lista de 28 convocados al veterano jugador, a la espera de que se clarifique la situación.

"Del relato del defensa 'nerazzurro', a la espera de que se reconstruya lo sucedido y respetando la autonomía de la justicia deportiva, se desprende que no hubo ninguna intención difamatoria, denigrante o racista por su parte", explicó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Francesco Acerbi, que no se ha pronunciado al respecto acudió a Roma, lugar de convocatoria de la selección italiana, y mantuvo una reunión con Luciano Spalletti, técnico nacional, para contarle lo ocurrido este domingo sobre el terreno de juego.

El agente defiende a Acerbi

El agente de Acerbi, Federico Pastorello, explicó que había hablado con su representado y defendió al futbolista del Inter. "Francesco me dijo que tuvo una discusión con Juan Jesus en el campo, pero no usó ninguna palabra racista. Nunca ha dicho la palabra 'negro' y creo en las palabras de Francesco. Es un chico de fuerte moral y no tengo dudas de lo que me dice", declaró en 'Radio Sportiva'.

Por su parte, el Inter de Milán también ha hecho público un comunicado donde toma nota del texto publicado por la Federación Italiana de Fútbol y señala que esperará a tener una conversación formal con el jugador para dar su opinión sobre el presunto caso de racismo.

"El Inter toma nota del comunicado de prensa publicado por la FIGC en relación con los acontecimientos que afectaron a Francesco Acerbi durante el partido contra el Nápoles, y del hecho de que la FIGC y Acerbi acordaran la no participación del jugador en los dos próximos partidos amistosos de la selección nacional en Estados Unidos. El Inter se reserva el derecho de consultar con su miembro lo antes posible para aclarar lo ocurrido", explica el líder de la Serie A.