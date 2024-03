El Girona se despide de sus opciones de La Liga después de caer ante el Getafe

Por si todavía guardaba alguna pequeña esperanza, el Girona se despidió este fin de semana de sus opciones de pelear por el título de Liga. Los de Míchel cayeron contra el Getafe en el Coliseum y este pinchazo, unido a la victoria previa del Real Madrid ante Osasuna, hizo que la renta entre ambos conjuntos se disparara hasta los 10 puntos.

La distancia es ya prácticamente insalvable para los catalanes. Durante una gran parte de la temporada han peleado por el título e incluso han marchado líderes, pero aspirar realmente a ser campeones está al alcance de muy pocos y al Girona se le está haciendo largo el último tramo de la temporada.

Un solitario gol de Yellu en la primera mitad sirvió para decantar el choque a favor de los madrileños en el Coliseum. El Getafe marcha en la mitad de la tabla, sin ya casi nada por lo que pelear en lo que resta de curso, pero sigue siendo un equipo muy rocoso para cualquier rival.

Gazzaniga, el portero del Girona, se lamenta ante el gol del Getafe. EFE

El Girona encadenó con este mal resultado su cuarta derrota consecutiva fuera de casa, lo que viene a demostrar que se encuentra en un bache de resultados y también de juego. El equipo dista bastante del que maravilló hace no mucho, así que tendrá que pelear por la segunda plaza de La Liga en los nueve partidos que todavía quedan de curso.

El Geta, sin delanteros

Bordalás alineó un once sin un '9' puro. Fuera de juego por lesión Borja Mayoral, sólo tenía disponibles a Juanmi Latasa y a Jaime Mata. Ambos se quedaron en el banquillo. En su lugar, colocó a Óscar arriba. Pero tampoco fue una referencia fija. Se turnó con Maksimovic. Los dos intercambiaron sus posiciones con un centro del campo robusto, en el que además del serbio estaban Ilaix Moriba, Luis Milla, Yellu y Greenwood como jugador diferencial libremente dedicado al desborde.

Le costó mucho al Getafe, que encontró buena resistencia atrás. De hecho, hasta la media hora, con un disparo desde fuera del área de Greenwood, no inquietó a la portería defendida por Gazzaniga, que poco después no pudo evitar el gol de Yellu. El Getafe robó la pelota cerca de la medular, Ilaix Moriba se la cedió a uno de los fichajes invernales de Bordalás y no falló ante el meta del Girona.

Míchel, visiblemente enfadado en la banda, incitó a sus jugadores a tener un arranque de dignidad y por fin se enchufaron al filo del descanso, cuando Dovbyk pudo empatar en un mano ante Soria que mandó fuera. El delantero ucraniano, desde que firmó un triplete al Sevilla, vive atascado. Acumula demasiadas jornadas sin ver gol y el Girona sufre sin su acierto de antaño.

Blind, con el Girona. EFE

Tras el descanso, al Girona no le quedaba otra que dar un paso adelante y así lo hizo. Consiguió domar mínimamente a su rival y empezó a merodear por la portería de Soria. Eso sí, se expuso a un grave peligro: los contragolpes del Getafe con Greenwood a la cabeza.

Pero mientras Greenwood hacía sus diabluras, el Girona no se quedó quieto. Dovbyk, en una lucha continua con Djené y Alderete casi siempre perdida ante la inmensidad de los centrales del Getafe, logró zafarse dos veces de ambos. En una, para sacarse un disparo desde el vértice del área que agarró Soria. Y en la otra, para rozar un remate casi bajo la línea tras un jugadón entre Sávio y Pablo Torre. No llegó por milímetros y el Getafe se salvó.

Los catalanes lo intentaron hasta el final pero se fueron de vacío y no pudieron evitar otro mal resultado fuera de casa.

Getafe 1 - 0 Girona

Getafe: Soria; Juan Iglesias (Duarte, min. 90), Djené, Alderete, Gastón (Diego Rico, min. 56); Maksimovic, Milla, Yellu (Jaime Mata, min. 67), Ilaix Moriba (Aleñá, min. 67), Greenwood; y Óscar (Carmona, min. 90)



Girona: Gazzaniga; Yan Couto, Juanpe, Eric García, Blind; Iván Martín, Aleix García (Jhon Solís, min. 53); Portu (Stuani, min. 77), Pablo Torre (Jastin, min. 77), Sávio; y Dovbyk.



Gol: 1-0, min. 33: Yellu.



Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Dovbyk (min. 9), Aleix García (min. 14) y Portu (min. 39) por parte del Girona, y a Alderete (min. 11), Milla (min. 51) y Carmona (min. 94), del Getafe.



Incidencias: partido correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports disputado ante 12.912 espectadores.

