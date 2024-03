El radar de 'fichajes' de la Selección: el patinazo con Brahim y un listado que no deja de crecer

El culebrón ha llegado a su final: Brahim Díaz (Málaga, 1999) elige a Marruecos y descarta jugar con España. La decisión se conoció este domingo en la Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de una llamada del jugador. Su nombre estaba en la prelista de Luis de la Fuente para este parón de marzo, pero se respetará el deseo del futbolista del Real Madrid.

Brahim esperó a España desde finales de 2023 y una llamada lo podría haber cambiado todo. Pero no sucedió, motivado De la Fuente por su máxima de no dar un trato preferencial a ningún jugador. "Lo más importante es querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Yo convoco o no convoco", dijo el seleccionador este lunes en un acto en la UAX Rafa Nadal School.

Pero en el entorno de Brahim creen que ha habido un agravio comparativo con el jugador. La inacción de la RFEF en su caso -sólo le hicieron llegar que podría estar en la prelista, sin más garantías- no corresponde a lo visto a lo largo del último año con algunos otros futbolistas de la Selección.

[Brahim avisó a la RFEF de que iría con Marruecos pese a estar en la prelista de España]

El caso más visible es el de Lamine Yamal, otro jugador que estuvo entre dos aguas igual que él. La joven promesa del Barça, nacida en España, también podía jugar con Marruecos por sus padres. La Federación del país norteafricano lo intentó, pero la RFEF ganó el pulso. Fue clave una reunión que mantuvieron en agosto de 2023 con el jugador y su entorno los responsables de las categorías inferiores de la Selección, Francis Hernández y Tito Blanco.

Pero hay más. La RFEF tiende a hacer un seguimiento a sus jugadores, como se vio la semana pasada con la visita a la Ciudad Deportiva del Barça de Albert Luque, director deportivo de la Selección, para preocuparse por las lesiones de Pedri y Gavi. Hace justo un año, De la Fuente también llamó a Ansu Fati para explicarle su ausencia de la convocatoria y mostrarle su total confianza de cara a futuras listas. Son gestos que se ven normales, pero que en el caso de Brahim nunca llegaron.

Los 'robos' a la Selección

España pierde a un jugador de valor para el futuro y también para el presente, ya que Brahim era de los seleccionables más en forma esta temporada. Una pieza que se va a otra selección, lo cual en cierta medida se toma con naturalidad en la RFEF ante el aumento de casos así. En los últimos años no han sido pocos y vendrán más.

Con Marruecos hay un largo historial. Se puede empezar por Achraf Hakimi, nacido en Madrid, que llegó a probarse en las inferiores de la Selección, con De la Fuente, pero no se sintió cómodo, tal y como reconocería él mismo con el paso de los años.

Ez Abde, que sí nació en el país africano, llegó a elegir jugar con España cuando irrumpió en el primer equipo del Barça, pero dos meses después se arrepintió de su decisión y fue convocado con los 'Leones del Atlas'. Los jóvenes Ilias Akhomach (Villarreal, 19 años) y Salim el Jebari (Atlético, 20) se decantaron por Marruecos tras pasar por categorías más pequeñas de la Selección.

Otra selección que en los últimos tiempos ha protagonizado varios 'robos' a España ha sido la actual campeona del mundo, Argentina. Sorprendieron los 'fichajes' de Alejandro Garnacho y Nico Paz, nacidos en Madrid y Tenerife y con madre y padre argentinos, respectivamente. Tras criarse toda su vida en España, los jugadores del United y del Real Madrid eligieron a la albiceleste gracias al buen trabajo de sus captadores en Europa.

Nico Paz, a la izquierda, y Alejandro Garnacho, con la selección de Argentina sub20 Europa Press

En el club blanco nunca se explicaron el ninguneo a Nico Paz, que jamás fue llevado a las inferiores de la Selección pese a ser una de las estrellas de La Fábrica. Actualmente, ya ha debutado y marcado gol con el primer equipo del Real Madrid. Garnacho, que sí jugó hasta la sub18 con España, es ya una estrella del United. Hace unos meses, el lateral Pablo Maffeo -habitual en las inferiores de la Selección- también se hartó de esperar y cogió la llamada de Scaloni con Argentina, país de su madre.

También son sonados los casos de los hermanos Lucas y Theo Hernández. Aunque nacieron en Marsella, se criaron en España y empezaron a despegar juntos en la cantera del Atlético de Madrid. Ambos confesaron en algún momento sentirse españoles y se dejaron querer por la Selección, en cambio, acabarían jugando para Francia siendo de sus mejores defensores en su historia reciente.

Más casos por venir

Hay todavía más casos de jugadores jóvenes que se le han escapado recientemente a España, como Luka Romero (Argentina), Álvaro Rodríguez (Uruguay) o Mateo Joseph (Inglaterra). También los hay veteranos que, tras dejar de contar para la Selección, cambian de rumbo, véase los Munir (Marruecos), Iñaki Williams (Ghana) o, tras anunciarse este lunes, Junior Firpo (República Dominicana).

En la Selección tiene ciertamente 'atados' a varios talentos que podrían jugar para otro país, pero aparentemente prefieren a España. Son Stefan Bajcetic (Liverpool, con nacionalidad serbia), el recientemente nacionalizado Dean Huijsen (Roma, también neerlandés), Samu Omorodion (Alavés, hijo de nigerianos), Assane Diao (Betis, nacido en Senegal) o Yarek Gasiorowski (Valencia, de padre polaco).

Cristhian Mosquera, con el Valencia Europa Press

Un jugador con el que ya ha saltado el aviso es Cristhian Mosquera, defensor del Valencia de 19 años. Ha estado en la prelista de Santi Denia para la sub21, pero todavía no le ha llamado. Mientras tanto, la absoluta de Colombia -país natal de sus padres- ya ha llevado a cabo acercamientos con el entorno del jugador. La RFEF se acostumbra a este tipo de situaciones, pero por ahora hay más despedidas que recibimientos.