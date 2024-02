Tebas tendrá un contrato más con LaLiga: mantiene el de presidente y sumará otro por el trato con CVC

Javier Tebas sumará un nuevo contrato con LaLiga a partir del próximo 14 de febrero, fecha en la que se celebrará la Asamblea. Al actual como presidente de LaLiga, se añadirá otro como consejero delegado de LaLiga Group International SL, la sociedad creada como resultado del acuerdo con CVC Capital Partners.

Tebas, tal y como desveló EL ESPAÑOL en exclusiva, tuvo un aumento de sueldo a finales de 2023. El presidente de LaLiga pasó a tener un salario de hasta 5,4 millones de euros, según unos variables de fácil cumplimiento. Es decir, Tebas tuvo un incremento de salario de hasta 2 millones, ya que hasta la fecha ingresaba alrededor de los 3,5 millones al año.

El acuerdo firmado con CVC garantizó a Tebas continuar como consejero delegado de la sociedad creada, independientemente de que hubiera otro presidente de LaLiga. Esta cláusula incluida por el fondo y el actual presidente de la patronal indica que la nueva sociedad (LaLiga Group International SL) estará dirigida los próximos años por Javier Tebas Medrano.

Los clubes, para recibir los 2.000 millones del fondo, tenían que aceptar esta cláusula que otorga el poder a Tebas, escapando así hasta del control de los propios clubes durante los próximos años. Es decir, si los equipos decidieran que hubiera otro presidente de Laliga, Tebas continuaría como consejero delegado de la sociedad.

Precisamente, por ese cargo ahora Tebas añadirá un nuevo contrato con la patronal que se sumará al de presidente.

El pasado jueves se celebró el juicio por las demandas de Real Madrid y Athletic Club a LaLiga, los clubes y CVC. Real Madrid y Athletic explicaron que el acuerdo sería legal si no contara con la intermediación de LaLiga, ya que actualmente compromete a la propia patronal, a los equipos que no se han adherido al trato y a los del fútbol no profesional que asciendan en un futuro y que verán mermados sus ingresos de forma obligatoria.

En Francia, tanto la Fiscalía Nacional Financiera como el Senado investigan el acuerdo entre el fondo CVC y la Ligue-1. El presidente de la liga gala, Vicent Labrune, cobró 3 millones de euros de comisión. Ahora, en España, Tebas propone cambiar su relación laboral y pasar a tener dos contratos, uno de ellos como consejero delegado de la sociedad que instrumenta el propio trato con CVC.

