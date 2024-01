Así debatieron el árbitro y el VAR todas las polémicas del Real Madrid - Almería: "Coincido, toca el hombro"

La victoria agónica del Real Madrid frente al Almería estuvo protagonizada por el VAR. Y es que el colegiado Francisco José Hernández Maeso tuvo que acudir hasta en tres ocasiones al monitor para tomar unas decisiones que acabaron siendo trascendentales.

Todas ellas ocurrieron en la segunda mitad. La primera en el minuto 55, cuando Hernández Maeso pitó un penalti a favor del Real Madrid después de ser llamado por la sala VOR y revisar la acción. En el 62' anuló gracias al VAR un tanto del Almería y en el minuto 70' dio como válido un gol de Vinicius tras mirar al monitor.

Quedaba esperar a que se compartieran los audios de la conversación de la sala VOR y el colegiado del partido. Estos llegaron justo después del encuentro entre el Girona y el Sevilla, el último que se disputó este domingo.

55' (0-2) Penalti a favor del Real Madrid

Penalti a favor del Real Madrid por mano de Kaiky. Va el colegiado al VAR a revisarlo. Se ve claramente como el central brasileño toca el balón con el brazo en un salto.

La acción llegó en un momento clave del partido. El conjunto blanco debía remontar y anotar un gol pronto y esa pena máxima le dio alas. El árbitro no vio nada en directo, pero en la repetición se vio como el zaguero del Almería tocaba el esférico con el brazo.

Penalti por mano de un jugador del Almería revisado en el VAR

Hernández Hernández se dirige a Hernández Maeso: "Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería". "De acuerdo, voy a verla", respondió. El del VAR pidió que se pusiera la jugada en cámara ultra lenta. Mientras, se escuchaba de fondo un "es falta", que no está del todo claro de quién proviene. Hernández Hernández insiste en ponerla en cámara lenta y luego le pone otra toma inversa.

"Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores", añade. Y no presiona: "Ahora es tuya la acción, tú decides". Hernández Maeso lo tiene claro: "Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta". En ningún momento hablan de las posibles faltas ni de Joselu ni de Rüdiger.

🔊 "Voy a pitar penalti sin tarjeta"



La conversación entre el VAR y Hernández Maeso en la jugada que acabó con penalti a favor del Real Madrid#ElPostDeDAZN ⚽️ pic.twitter.com/IrKoC5EUHx — DAZN España (@DAZN_ES) January 21, 2024

62' (1-2) Gol anulado al Almería

Gol anulado al Almería por una falta sobre Jude Bellingham, que recibió un manotazo de Lopy. Había marcado Arribas, pero el colegiado anuló el tanto tras acudir al VAR.

La acción llegó después del gol de Bellingham. Con el Madrid volcado, el Almería robó un balón y trenzó una acción que finalizó con una gran definición de Arribas, ex del Real Madrid, al palo largo. Sin embargo, el colegiado acudió una vez más al monitor para señalar libre directo, mostrar amarilla a Lopy y anular el gol.

Falta de Lopy sobre Bellingham que anula el tercer gol del Almería

Hernández Hernández consideró que se había equivocado: "Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. Vete a la de cortos. Tabla de cortos. High close up. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás. Sigue más para atrás. Ahí ya le ha impactado. Más para atrás. Venga, ponle un loop".

Mientras, Hernández Maeso continuaba en silencio, escuchando a su compañero. Entonces le pide que la ponga en dinámica, la misma acción que él mismo había visto a un metro.

El audio del VAR en la acción del gol anulado al Almería por falta sobre Bellingham



🔊 "Voy a pitar falta a favor del Real Madrid, anular el gol y amarilla"#ElPostDeDAZN ⚽️ pic.twitter.com/rMyVWXNOP2 — DAZN España (@DAZN_ES) January 21, 2024

70' (2-2) Gol legal de Vinicius

Empata Vinicius tras rematar con el hombro un gran centro. El colegiado acudió al VAR y acabó señalando gol.

Esta jugada fue determinante en el partido. El jugador brasileño conectó un centro con el hombro anotando el empate y provocando el delirio en el Bernabéu. Sin embargo, ese jolgorio se convirtió en tensión durante unos minutos, el tiempo que estuvo el árbitro revisando la jugada.

Gol legal de Vinicius tras la confirmación del VAR

"Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto", comienza Hernández Hernández. "Le da en el hombre derecho, ahí la tienes". Hernández Maeso pide el punto de contacto y el del VAR le vuelve a matizar: "Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque".

Pero el colegiado a pie de césped no lo cree: "Para mí falta en ataque no hay". Le responden: "Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más". El colegiado lo tiene claro: "Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta".

🔊 "Le da con el hombro y es gol válido"



Así fue la conversación entre el VAR y el árbitro en el gol de Vinicius ante el Almería#ElPostDeDAZN ⚽️ pic.twitter.com/967y7cVKl8 — DAZN España (@DAZN_ES) January 21, 2024

