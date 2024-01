El Barça supera con sufrimiento al Barbastro y sella su clasificación a los octavos de la Copa del Rey

El Barça está en los octavos de final de la Copa del Rey. Ese era el objetivo y se consiguió. Ahora mismo, los azulgranas son un equipo de mínimos y cualquier rival es capaz de hacerles daño. El Barbastro lo hizo. Un equipo de cuarta categoría que parecía muerto con el 0-2, y que estuvo muy cerca de darle la vuelta al marcador. Acabó ganando el Barcelona (2-3). Xavi respira. [Narración y estadísticas en directo]

El equipo culé tuvo dos caras completamente distintas a lo largo de los 90 minutos. Su primer tiempo fue más que notable, presionando y atosigando la portería rival y se marchó al descanso con ventaja gracias al gol de Fermín López. Sin embargo, todo cambió en la segunda parte. La inició bien con un tanto de Raphinha, pero tras el 1-2 del Barbastro se vinieron completamente abajo.

Les salvó el gol de Lewandowski en los últimos minutos. Llegó de penalti tras una mano de un rival y dio tranquilidad en los compases finales. El Barbastro se quedó con la miel en los labios. Lo tuvo cerca, pero no lo logró. Marcó un penalti en el descuento, pero no hubo tiempo para más.

La alineación que presentó Xavi Hernández en el Municipal de Barbastro era una clara declaración de intenciones. El Barça no quería sorpresas y la mejor manera para ello era salir al choque enchufado y dispuesto a mostrar la gran superioridad que se le presuponía.

Y así fue en los primeros cuarenta y cinco minutos. Pero lo fue a medias. El Barça no paró de atosigar la portería de su rival, completamente parapetado en su área durante el primer periodo. Sin embargo, tan solo lograron un gol dentro de la infinidad de ocasiones de las que dispusieron. Es cierto que al borde del descanso el colegiado anuló un gol a Joao Félix por fuera de juego cuando éste no existía.

El que si subió al marcador fue el de Fermín López. El canterano azulgrana sigue aprovechando sus oportunidades y está demostrando ser un centrocampista con colmillo. Tardó 18 minutos en demostrarlo. Raphinha cogió el esférico en el perfil derecho y puso un centro al punto de penalti en busca de un compañero. Allí apareció Fermín, totalmente libre de marca para rematar de primeras y abrir la lata.

Antes y después del gol llegaron numerosas acciones de peligro del cuadró culé. Dispararon 15 veces durante la primera puerta, seis de ellas entre los tres palos. Sin duda, Arnau se erigió como el héroe del Barbastro y logró que su equipo saliese con vida tras el descanso.

Sufrimiento

El Barbastro saltó al verde en el segundo tiempo con mucha valentía. Fue a buscar al Barça a su área y llegó incluso a intimidar a Iñaki Peña con dos remates con cierto peligro. Sin embargo, justo en ese momento llegó el segundo del los culés.

Héctor Font, que cuajó un gran partido en el lateral izquierdo, cogió el esférico escorado y puso un centro envenenado con el pie derecho al segundo palo. La defensa local se quedó parada y Raphinha se adelantó a todo y a todos para rematar el cuero prácticamente a portería vacía.

Parecía que todo estaba resuelto, pero el Barbastro continuó con su valentía y acabó teniendo premio. De Mesa, el más listo de la clase, cazó un balón tras una jugada embarullada a la salida de un córner e hizo soñar a los aficionados al rematar el cuero al fondo de la red. El tanto espoleó al Barbastro que comenzó a crear muchos problemas a un Barça que, una vez más, volvió a las andadas. A diez minutos para el final Israel tuvo una ocasión clarísima para poner el empate. Cabeceó completamente solo en el área pequeña pero su remate se fue lejos de la portería de Iñaki Peña.

En el minuto 87 el Barça respiró tranquilo. Lewandowski transformó un penalti por mano y cerró la eliminatoria. El Barbastro marcó el 2-3, también desde los once metros, pero no hubo tiempo para más. El Barça solventó la papeleta, pero no faltó el sufrimiento habitual.

