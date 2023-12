España quiere un triunfo contra Suecia antes de la Final Four para dejar atrás la polémica extradeportiva

España se enfrenta este martes (19:00 horas) a Suecia en el último partido de la fase de grupos de la Women's Nations League. Un duelo que se disputará en el Estadio de La Rosaleda de Málaga y que servirá para cerrar una fase de grupos de la competición, donde las de Montse Tomé ya están clasificadas para las semifinales.

Pese al inesperado y polémico tropiezo de la Selección frente a Italia, el combinado nacional se volverá a vestir de corto para poner el broche de oro a su gran fase de grupos. Con cuatro triunfos y una derrota, las de Montse Tomé se han mostrado como uno de los rivales a batir en esta Nations League.

Con el apoyo de cerca de 15.000 aficionados, pues están todas las entradas vendidas para ver a España, el equipo de Montse Tomé quiere despedirse por todo lo alto de antes de afrontar compromisos de mayor nivel, donde se jugará la presencia en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Enfrente, volverán a verse las caras contra un rival conocido. Ya se enfrentaron a las suecas en la primera jornada de esta fase de grupos y se llevaron la victoria por la mínima (1-2). En el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda también alcanzaron un triunfo en las semifinales, lo que les permitió lograr la Copa del Mundo.

La gran incógnita de Montse Tomé para este enfrentamiento es la presencia de Aitana Bonmatí. La talentosa centrocampista no completó el entrenamiento y la seleccionadora no confirmó su presencia para enfrentarse a las nórdicas. Por lo tanto, se puede unir a las bajas de Alexia Putellas, que abandonó la concentración por molestias en su rodilla, y Lucía García, que no jugará por acumulación de tarjetas.

Aitana Bonmatí, contra Italia

Eso sí, España ya está pensando en el sorteo de la Final Four de esta Nations League para dilucidar los cruces de semifinales. Se celebrará la próxima semana, el 11 de diciembre de 2023. Hay que reseñar que la Selección deberá vencer su partido de semifinales, puesto que solo salen dos plazas para ir a la cita olímpica.

Olvidar los problemas extradeportivos

Uno de los grandes objetivos de España en el partido frente a Suecia es olvidar los problemas extradeportivos que han azotado a la Selección en los dos encuentros previos. Frente a Suiza, un error informático propició que algunas jugadoras no pudiesen saltar al terreno de juego.

En el último contra Italia, las de Montse Tomé salieron tras el descanso con 10 futbolistas tras la salida del campo de Aitana Bonmatí por una indisposición. Tras no darse cuenta de su error, motivo por el que las transalpinas empataron y posteriormente remontaron, intentaron subsanarlo con la entrada de Esther González. Aún así, no pudieron evitar la derrota y en Málaga buscarán redimirse para dejar atrás este tipo de polémicas.

