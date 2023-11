Gaspart vuelve a renegar del 'caso Negreira': "El Barça no ha cometido ninguna ilegalidad"

El FC Barcelona continúa apartando la mirada del 'caso Negreira'. El último de ellos ha sido el expresidente del conjunto culé Joan Gaspart. El que fuese máximo mandatario del club durante julio del año 2000 y febrero de 2003 ha vuelto a asegurar que la entidad no ha hecho nada ilegal.

Durante el acto de celebración del 124º aniversario del FC Barcelona, Joan Gaspart ha renegado completamente de las informaciones que se han publicado acerca del club, que llegó a pagar más de siete millones de José María Enríquez Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

"¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar? ¿Sería tan gilipollas de que me tuve que ir por culpa de no ganar ningún partido si hubiera sabido que se podían pagar a los árbitros?", respondió contundentemente el expresidente del FC Barcelona a la salida del acto.

"Jamás, jamás en la vida se me ocurrió una ilegalidad. Porque comprar la voluntad de un árbitro para ganar un partido es ilegal. Vamos a suponer que se hacía. ¿Usted me tiene por imbécil? ¿Me tiene por imbécil? ¡Si no gané ningún partido! Me echaron del Barça como presidente. Eso sí, yo sabía que se podían comprar los árbitros. Por favor", espetó para continuar su discurso frente a la prensa.

Por último, Joan Gaspart aludió a que la Justicia será la que decida sí se cometieron ilegalidades o no. Aún así, el expresidente, que fue el que inició los pagos a Enríquez Negreira, se mantuvo firme en sus palabras para defenderse de las acusaciones que ha recibido el Barça en los últimos meses.

Joan Gaspart en un acto empresarial EFE

"Ya he dicho muchas veces que estos está en manos de los jueces. Espero y deseo que la justicia llegue un día que diga claramente que no hay ninguna prueba que diga que el Barça haya hecho una ilegalidad. Espero que se arme tanto follón como se ha armado diciendo que sí. Todos los clubs que se han sentido tan ofendidos. El Barça jamás ha cometido una ilegalidad", sentenció.

Pagos a Negreira

El juez que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira pidió a la Agencia Tributaria que detallase desde qué año el club azulgrana desgravó las facturas que abonó al exdirigente arbitral y a su hijo.

Así lo solicitó Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en una providencia. En ella se le requiere a la delegación en Barcelona de la Agencia Tributaria que concrete desde qué año el Barça presentó para su desgravación del impuesto de sociedades facturas de los Negreira de las empresas Dasnil SL, Nilsad SL y Soccercam SL.

