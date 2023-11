Hernández Hernández, sobre el 'caso Negreira': "Pensé que manipulaban hasta que vi la realidad"

Alejandro Hernández Hernández ha sido uno de los pocos árbitros que ha hablado en público a pesar del hermetismo que rodea al sector. El trencilla ha alzado la voz pocas horas después de que Medina Cantalejo, jefe de Comité Técnico de Árbitros, rompiese su silencio en una hora rueda de prensa donde se defendió de la lluvia de críticas recibidas.

El colegiado canario dio sus impresiones acerca del 'caso Negreira', explicando cómo les ha afectado dentro del sector, y reveló cómo es dirigir a Real Madrid y Barcelona. Además, Hernández Hernández dejó clara su candidatura para dirigir El Clásico de la segunda vuelta de liga.

El árbitro dio a conocer más detalles de cómo el caso Negreira entró en sus vidas el pasado mes de febrero, golpeando duramente a él y a todos sus compañeros. De hecho, Hernández Hernández lo cataloga de como "lo más dañino" que han vivido en su profesión.

[El CTA continúa sin hacer autocrítica: "El nivel arbitral de estas jornadas ha sido bueno"]

"El 15 de febrero. Nos cambió la vida a todos. El daño que ha creado es irreparable, lo más dañino en toda la historia para los árbitros. Cuando nos enteramos, pensaba que era una 'fake news'; pensé que estaba manipulado hasta que ves que es una realidad. Luego es digerirlo, aceptar que un miembro de tu organización tenía un acuerdo económico con un club y eso está fuera de lugar, es un conflicto de intereses, aunque sea lícito", relató Hernández Hernández durante su intervención en los micrófonos de El Partidazo de la Cadena Cope.

Además, Hernández Hernández también explicó cómo era el trato que había con Enríquez Negreira durante su etapa como segundo de los árbitros. "Llamaba a los ascendidos y descendidos. A partir de ahí coincidías en las cuatro convocatorias de los árbitros y te reunías en un minuto con él cuando te decían en dónde estabas clasificado. Firmabas el papel y esa era toda la relación", reseñó el colegiado canario.

Hernández Hernández saca roja a Luis Hernández, del Cádiz EFE

Real Madrid y Barcelona

Por otro lado, Alejandro Hernández Hernández quiso dar a conocer cómo se siente cada vez que dirige a Real Madrid o Barcelona. De hecho, el colegiado ya ha estado presente en varios Clásicos y también ha hecho lo propio en derbis. Muchas veces señalado, lo atribuye más una corriente mediática que a los propios jugadores.

"¿Si me gusta arbitrar al Real Madrid? Lo afronto con la misma naturalidad que el resto, deseando que no haya jugadas grises, por las que siempre estás vendido. Deseando que sea limpio", respondió el colegiado. "No noto crispación de los jugadores del Madrid. El caldo de cultivo es más mediático que con los jugadores. Es normal que, en un momento, el jugador me vea con unos ojos diferentes, por lo que se me ha intoxicado", añadió.

Por último, también dejó un pequeño guiño a dirigir el Clásico que resta en liga. "Para mí el Real Madrid son sus jugadores, su staff, su presidente, que me saludó con una sonrisa... No es imposible que me den un Real Madrid - Barcelona, me encantaría pitar el de la segunda vuelta", agregó.

[Se buscan árbitros: 'Be a referee', el grito de auxilio de UEFA y las federaciones en defensa del colectivo]

Por otro lado, hablando del FC Barcelona, señaló que nadie le ha dado ninguna pauta para dirigir los partidos y favorecer al conjunto culé. "Jamás me dijeron nada de favorecer al Barcelona. Si me pasa, lo hubiera denunciado", espetó en el citado medio el árbitro.

"Entiendo que desde fuera suena fatal lo que ha pasado y desde dentro es muy difícil de explicar que cómo ha podido ocurrir. Si es ilícito, que paguen por ello", finalizó Hernández Hernández.

Sigue los temas que te interesan