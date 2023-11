El CTA continúa sin hacer autocrítica: "El nivel arbitral de estas jornadas ha sido bueno"

El Comité Técnico de Árbitros dio su primera rueda de prensa de la temporada para analizar el trabajo de los colegiados en estos primeros compases del curso. Con Medina Cantalejo, presidente del CTA, a la cabeza, el organismo dio sus respectivas explicaciones.

Los colegiados han estado bajo el punto de mira por su trabajo en los partidos durante el arranque de esta temporada. La falta de criterio en las manos, el número de tarjetas rojas o las críticas de los colegiados fueron algunos de los puntos claves que se trataron en la rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros.

Medina Cantalejo, máximo dirigente de los árbitros en España, quiso resaltar el buen trabajo de los colegiados esta temporada, pese a las numerosas controversias que han habido sobre el desempeño de los trencillas sobre el terreno de juego. Una falta de autocrítica por parte del jefe del CTA.

🗣️ Luis Medina Cantalejo, presidente del @CTARFEF: "Los árbitros españoles tienen un tremendo respeto por los entrenadores desde las categorías más pequeñas".



➡️ "Se nos enseña a respetar a los jugadores y a los entrenadores. #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/hg7DXGvR7h — RFEF (@rfef) November 22, 2023

"O me he explicado mal o no lo habéis entendido bien. Lo que he dicho es que el año pasado tuvimos una temporada que no fue buena, la autocrítica fue clarísima. En estas jornadas, el nivel arbitral ha sido muy bueno y lo mantengo. No voy a recapacitar. Por lo tanto, estamos contentos con el rendimiento de nuestros árbitros y a final de temporada será cuando se analice todo", sentenció Medina Cantalejo.

Además, también se desmarcó de cualquier instrucción dada a los árbitros antes de partidos especiales como el Clásico. De hecho, Mateu Lahoz, uno de los más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, aseguró que había recibido indicaciones para dirigir los encuentros de manera diferente.

"Desconocía la opinión de Mateu Lahoz. No tengo la suerte de escuchar la radio, por motivos de salud. Tenemos la suerte de que tenemos a varios miembros que han pitado Clásicos. Decirle a nosotros a un árbitro que pite de manera diferente no lo hemos hecho nunca", espetó.

Por otro lado, Medina Cantalejo quiso explicar que no hay ningún problema de los colegiados con los entrenadores y llegó a asegurar que hay un grandísimo respeto por todos ellos y por los futbolistas.

"Si hay algo que tienen los árbitros españoles es un tremendo respeto por los entrenadores. Pero no ahora, sino desde que entramos pequeñitos en ese fútbol tan complicado y que tan complicado se está volviendo por otras cuestiones colaterales. Nos enseñan a respetar a los jugadores, a los entrenadores", explicó el presidente del CTA.

Manos, penaltis y rojas

Otro de los temas más candentes de esta rueda de prensa fueron los penaltis, las tarjetas rojas y las manos. Estos tres puntos han causado gran controversia en este primer tercio de la temporada, generando numerosas críticas en numerosos clubes.

"Esta temporada ha habido dos penaltis menos que el año pasado. Ha habido un buen desempeño dentro de las áreas", aseguró el líder de los árbitros acerca de las dudas que ha habido sobre las penas máximas.

También quiso dar su versión acerca de las manos. "Quien me diga que esta temporada están siendo un problema las manos, no está siguiendo la competición. Creo que en Segunda División solo ha habido dos manos mal pitadas, y en Primera División una", aseguró.

Acerca de las tarjetas rojas, Medina Cantalejo se mostró orgulloso de el aumento de las mismas. "Han aumentado las amonestaciones a jugadores y ha bajado a entrenadores. El cambio más significativo es en las rojas por entradas duras. El principal cometido de los árbitros es proteger a los jugadores", analizó.

🗣️ Luis Medina Cantalejo, presidente del @CTARFEF: "Hace unos días, el @EntrenadorRFEF organizó una reunión con los entrenadores para ver cómo se podían mejorar las relaciones entre ambos colectivos".



➡️ "Fue una reunión muy positiva".#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/aYzY7JDDmk — RFEF (@rfef) November 22, 2023

Sala VOR y 'caso Negreira'

Durante la ronda de preguntas de los diferentes medios, Medina Cantalejo fue cuestionado acerca de la sala VOR paralela que existe y el por qué los entrenadores no la conocen en profundidad. Para responder el presidente de los árbitros hizo una comparación con los vestuarios.

"Xavi, Ancelotti o Simeone no conocen la sala paralela a la sala VOR igual que yo no conozco los vestuarios del Bernabéu, de Montjuic o del Metropolitano", espetó Medina Cantalejo para cerrar el debate.

Por último, fue preguntado acerca del 'caso Negreira' y cómo lo habían afrontado. El presidente del CTA aseguró que habían puesto todo de su parte para colaborar con la Justicia e indicó que ellos son los principales interesados en que salga a luz si hay algún árbitro relacionado con ello.

"Desde que el caso Negreira saltó, nos sorprendió a todos y pusimos toda la información que teníamos a disposición judicial", apuntó. "Nosotros lo que queremos es que esto se resuelva cuanto antes y que lo pague al máximo grado que la justicia estipule", añadió.

