El CTA denuncia al jugador del Girona David López tras sus acusaciones hacia el árbitro Ortiz Arias

El Comité Técnico de Árbitros ha decidido denunciar al futbolista David López y trasladó las declaraciones del jugador al departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol este lunes. El del Girona cargó duramente contra el colegiado Arias Ortiz el pasado 22 de octubre durante el partido que enfrentaba a los catalanes con el Almería.

David López se mostró muy crítico con la actuación de árbitro durante el encuentro. El defensor del Girona aseguró durante su intervención en los micrófonos de DAZN que el Ortiz Arias le había faltado el respeto y le había insultado. Por dichas palabras, el Comité Técnico de Árbitros ha decidido tomar cartas en el asunto.

El propio CTA ya explicó, una vez finalizado el partido Girona - Almería, que la versión de David López se contradecía con lo escuchado en los audios recogidos del partido. El organismo aseguró que el colegiado en ningún momento había faltado el respeto al futbolista y puso las grabaciones a disposición de las dos partes. Además, instó al jugador a una rectificación.

Una vez que el Girona ha rehusado escuchar los audios pese a los ofrecimientos del CTA, y que el jugador no ha rectificado sus declaraciones se ha procedido al traslado a aquel departamento de la RFEF, según informó este lunes la propia federación.

Las palabras de David López

David López fue muy contundente durante su intervención en el descanso del partido disputado el pasado 22 de octubre. El jugador resaltó en que el colegiado se extralimitó sobre el terreno de juego, ya incidió en que "todos los futbolistas de Primera División ya le conocen".

"Es difícil trabajar así. Te faltan al respeto, te insultan. Me refiero al árbitro, los jugadores de Primera le conocemos. Va más a lo humano que a lo profesional. Se puede decir una palabra más alta que otra pero sin insultar, sin faltar al respeto. Estamos todos en el mismo barco", explicó en los micrófonos de DAZN.

Ese mismo día, el técnico del Girona, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', pidió "perdón" en rueda de prensa al árbitro por las palabras de David López. El técnico trató de excusar las declaraciones del jugador y explicó la versión que le había contado.

Míchel contó que el futbolista le aseguró que el árbitro le había insultado y que Ortiz Arias le llamó para hablar después del partido "porque estaba preocupado por las declaraciones": "Me ha dicho que él no ha insultado a nadie. Yo le he dicho que si no había insultado le pedía perdón. Ha sido un calentón dentro del campo y se tiene que quedar ahí, por las dos partes".

