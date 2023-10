El origen de la bronca entre el árbitro Ortiz Arias y David López: "Y encima me toma el pelo"

El Girona-Almería se ha convertido en uno de los partidos de la jornada. Más allá de la lluvia de goles en la victoria del conjunto catalán, el encuentro quedó en un segundo plano tras las declaraciones de David López contra el colegiado Ortiz Arias. Unas palabras que han resonado con fuerza debido a su contundencia.

El jugador aseguró durante el descanso del partido que la actitud del árbitro había sobrepasado unos límites y que le había llegado incluso a insultar. "Te faltan al respeto, te insultan. Me refiero al árbitro, los jugadores de Primera le conocemos. Va más a lo humano que a lo profesional", explicó el jugador los micrófonos de DAZN.

Casi un día después, DAZN ha sacado a la luz las palabras del colegiado Ortiz Arias antes del arranque del partido. Dichas declaraciones eran a las que se refería David López, puesto que se observa cómo suceden antes de arrancar el duelo en el túnel de vestuarios. Ahí se puede ver cómo el árbitro mantiene una acalorada discusión, pero sin llegar a insultarle.

"Con un anillo venía... Encima me dice que no lleva nada, lo peor de todo es que me toma el pelo"



Las palabras de Ortiz Arias en el túnel de vestuarios. El anillo de David López y el momento que desencadenó todo



Esto y más, desde las 18h en #Super8 con @SQuirante pic.twitter.com/pCjX9KFxlm — DAZN España (@DAZN_ES) October 23, 2023

"David (López), es que... ¡Con un anillo venía! Coño, hay que tocar, ¿eh? No, no, es que siempre es lo mismo. Encima me dice que no lleva nada. Lo peor de todo es que me toma el pelo, es lo que más me jode", comenzó cargando el colegiado ante la presencia de sus asistentes en el túnel de vestuario.

Además, el propio Ortiz Arias también le da instrucción a su asistente de que revise bien a David López ante el temor de que llevase algún elemento prohibido al terreno de juego. "Ahora antes de empezar le revisas", recalca el colegiado a uno de los presentes en el corrillo antes de empezar el encuentro. "En el pasamanos vemos si se lo ha quitado", le responde el otro.

Por último, también hay protagonista inesperado durante la conversación. Paulo Gazzaniga, portero del Girona, quiso intervenir para intentar poner algo de paz. "No empecéis", sugirió el meta del conjunto gerundense. "No, si yo estoy calmado. Pero sabéis que no podéis llevar cosas y encima me toma el pelo", finaliza Ortiz Arias tras las palabras del jugador.

El CTA lo negó

Poco después de las declaraciones del futbolista, el Comité Técnico de Árbitros emitió un comunicado para desmentir las palabras de David López. El organismo que rige a los colegiados se mostró muy contrario a ellas e incidió en que esperan una rectificación por su parte.

"Una vez que el CTA ha escuchado los audios completos del partido Girona-Almería, grabados según se indica en el protocolo del VAR, quiere informar de que el árbitro del partido, D. Miguel Ángel Ortiz Arias, en ningún momento insulta o falta al respeto al jugador nº 5 del Girona, D. David López. Solo le advierte de que si continúa con ese comportamiento se verá obligado a mostrarle la segunda amonestación", explicaron en su comunicado.

"Invitamos al citado jugador, al cuerpo técnico del club y a los directivos que la entidad considere oportuno a escuchar, en la sede del CTA, los audios del partido. Finalizada la audición, solicitaremos una rectificación pública en los mismos términos que realizó sus declaraciones", certificaron.

