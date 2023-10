Rubiales recurrirá la sanción de FIFA: "Llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia"

La FIFA anunció este lunes, 30 de octubre, la decisión final de la Comisión Disciplinaria sobre el castigo a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso: tres años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Un castigo contundente ante el que el exmandatario de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha respondido a través de un comunicado.

Rubiales anuncia que recurrirá la sanción ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sería la vía final que le quedaría en caso de que Apelación no revocara la decisión, lo cual es complicado que ocurra. En su nota, Rubiales denuncia no haber dispuesto de "audiencia alguna".

Comunicado de Rubiales

En el día de hoy, 30 de octubre de 2023, me ha sido notificada por FIFA la decisión FDD-15763. Desde ahora anuncio que voy a apelar. Pero desde ya quiero hacer un relato de lo acontecido en este procedimiento:

Tras serme notificada el día 24 de agosto la apertura del expediente por FIFA, se me concedió un plazo de 10 días para exponer mi posición respecto de los hechos descritos en los documentos de dicho expediente. El día 26 de agosto, FIFA, a través del presidente de la Comisión Disciplinaria, a las 4.28 a.m. de Colombia -su pais de residencia, se puso en contacto con la señora Jenni Hermoso por email, solicitando confirmación de que la Declaración que había publicado el sindicato FUTPRO, tenía que ser considerada como "sus palabras". A las 5:47 a.m. de Colombia la jugadora respondió diciendo: "Muchas gracias por este email. Confirmo que la publicación es mía". Y a las 6:59 a.m. de Colombia, se me notificó la imposición de suspenderme cautelarmente por un período de 90 días junto a una prohibición de ponerme en contacto, ni directa ni indirectamente, con la señora Hermoso o su entorno.

Es decir a los dos dias de concederme un plazo de 10 se me notificó la suspensión cautelar de mi cargo de presidente de la RFEF, sin haberme escuchado. Una hora y 12 minutos después de recibir el email de la jugadora y sin darme la posibilidad de declarar ni de aportar ninguna prueba, fui suspendido de mis cargos por FIFA.

DECISIÓN FIFA:

El procedimiento de FIFA se ha caracterizado por emitir decisiones sin los fundamentos de las mismas, lo que en términos prácticos me ha impedido presentar apelación de manera inmediata lo que a su vez se traduce en que, a día de hoy, llevo 66 de los 90 días suspendido sin haber tenido siquiera una audiencia completa para defenderme. En los fundamentos de la primera decisión que me suspendia cautelarmente durante 90 días y que no fueron emitidos hasta el día 15 de septiembre y notificados el 19, la Comisión Disciplinaria basó la decisión y la urgencia en que "mi presencia como presidente de la RFEF podía impedir la administración de justicia" (en el procedimiento disciplinario de FIFA).

Sin embargo, la decisión del Comité de Apelación rechazó mi apelación el día 29 de septiembre, a pesar de que el día 11 de septiembre, presenté mi renuncia tanto a mi cargo en la RFEF como en UEFA donde ostentaba la vicepresidencia. Si ya no ocupaba ningún cargo en el mundo del fútbol, ¿cómo puedo ser un peligro para el procedimiento por tener un cargo?

Nuevamente, todo fue notificado sin fundamentos, fundamentos que hoy, 30 de octubre, aún no se me han trasladado, impidiendome de nuevo apelar la decisión ante el TAS. Y todo esto, solamente en lo que respecta a las medidas cautelares impuestas.

Respecto del procedimiento disciplinario en sí, insistiendo en el hecho de que llevo 66 días sancionado, todavía no se me ha concedido audiencia alguna. Se solicitó audiencia para poder presentar en persona mis argumentos ante la Comisión Disciplinaria, pero se me denegó, sin explicar el motivo.

[Luis Rubiales, al juez sobre su beso a Jenni Hermoso: "Ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes"]



He denunciado en repetidas ocasiones, ante la propia FIFA y ante el TAS, que la Comisión Disciplinaria desde un principio decidió incluir en el expediente únicamente las declaraciones de personas que, según la prensa, habían declarado en mi contra ante la Audiencia Nacional, noticias que ahondaban en una idea negativa hacia mí, sin tener en cuenta en ningún momento, cualquier noticia o publicación en ningún otro sentido.

Entiendo que cualquier ente juzgador debe tener en cuenta todas las pruebas disponibles y no solamente las pruebas que sustentan la versión de la parte que quiere condenarme.

Es más, estas opiniones, estas declaraciones han sido efectuadas en alguna ocasión, incluso por personas que no son parte del procedimiento.

Prejuicio que ha llegado al punto de ser declarado por la Secretaria General de FIFA como la "mayor desgracia del mundo del fútbol", declaraciones que ponen en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los organismos que están a su cargo, y que no han tenido lugar entorno a expedientes de casos mucho más graves.

Partiendo de la base de la presunción de inocencia que todos han -hemos- de tener, cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre la forma de actuar de FIFA en comparación de mi expediente y otros asuntos, en los que como minimo el acusado ha tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones antes de recibir una sanción provisional (si es que la han llegado a recibir). Es más, alguno de ellos no ha sido suspendido, siendo anterior su caso al mío y siendo las acusaciones muchísimo más graves, lo que ha permitido que sigan ejerciendo, al contrario que lo acontecido en mi expediente.

[Albert Luque declara que intentó hablar con Jenni Hermoso en Ibiza, pero niega las presiones]



Es obvio que el linchamiento político y mediático recibido ha generado una ola en la que determinadas instituciones han querido actuar de determinada manera, más allá de preservar la presunción de inocencia o de dar a todas las partes las mismas oportunidades para que el proceso fuese justo y proporcional. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

También tengo claro que, pese a los esfuerzos de determinados politicos, medios e instituciones, cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida en este asunto. La gente en el día a día también se está dando cuenta de forma muy mayoritaria.

Tras la noticia de hoy de la decisión de la comisión, que FIFA con tanta celeridad ha hecho pública, que tan siquiera me ha dado tiempo a enterarme por mi propio email sino por los medios de comunicación, ya que ha sido publicada a la vez que se me enviaba, y teniendo en cuenta que todavía no nos han facilitado los fundamentos (de nuevo), solamente puedo asegurar que en todo momento he mantenido una versión de los hechos, que es la verdad de lo sucedido y que es la misma que voy a mantener hasta que termine el procedimiento.

Llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad.

Luis Manuel Rubiales Bejar.

