La alcaldesa de París enciende las alarmas sobre los JJOO: "No vamos a estar preparados para ellos"

Apenas faltan un puñado de meses para que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024. En total, 246 días para que empiece la cita más importante a nivel mundial del deporte, un evento de grandes magnitudes que exige al máximo en todos los sentidos. Y la capital francesa, a pesar de ser una de las urbes más prestigiosas y reconocidas, no está exento de ello.

París se encuentra en un serio problema de cara a los próximos Juegos Olímpicos y es que no están sabiendo encontrar la fórmula para solucionar muchos de los aspectos que atañen a la cita para acoger un evento de estas características. Tales están siendo los inconvenientes, que Anne Hidalgo, alcaldesa de la capital francesa, ha lanzado un serio aviso y ha explicado que no van a estar capacitados para acogerla.

"Ya estamos en dificultades en el transporte cotidiano, y no podemos alcanzar el nivel puntualidad, comodidad para los parisinos. Hay lugares donde el transporte no estará listo en el verano de 2024 porque no habrá el número de trenes y la frecuencia necesaria", ha explicado en una entrevista en el programa 'Quotidien' de la cadena TMC.

Anne Hidalgo, en un acto de promoción de los JJOO de París en 2024. Charles Platiau Reuters

Unas palabras que han alertado en exceso y que rápidamente se han hecho notorias ante el grave problema al que se enfrenta París. El transporte está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para la ciudad, que ya se enfrenta a grandes atascos y a un número elevadísimo de vehículos. Sin embargo, parece no haberle puesto remedio a ocho meses vista.

Además, esta es una medida que pretendía mejorarse ante de la disputa de otro de los eventos más importantes que hay en la ciudad como es Roland Garros. Ante el creciente número de partidos en sesiones nocturnas, reforzar el transporte se antoja como una medida fundamental para atraer público.

Otro de los problemas a los que se tiene que enfrentar París en estos meses es el alojo de las personas desamparadas. Este ha sido un tema al que también se ha referido Anne Hidalgo. La alcaldesa de París ha señalado que "no estaremos preparados para encontrar albergue a las personas sin hogar".

Críticas por parte de políticos

Las palabras de Anne Hidalgo han provocado un aluvión de críticas sobre la alcaldesa de París. De hecho, el Gobierno francés poco ha tardado en salir al paso de las declaraciones de la regidora de la ciudad y lo ha hecho en boca del ministro delegado de Transportes, Clément Beaune.

"No está, no participa en reuniones de trabajo pero tiene una opinión para los demás. ¡Qué sensación de seriedad y de respeto hacia nuestros funcionarios públicos y hacia los parisinos!", escribió en un post de X (antes llamado Twitter) para responder a Anne Hidalgo.

Otra de las personas que ha respondido con dureza a la alcaldesa de París ha sido la presidenta de la región Île-de-France, en la cual se encuentra la capital del país. Valérie Pécresse se mostró muy irónica acerca de todo lo sucedido y aseguró que Anne Hidalgo ha sido una de las grandes ausentes en las reuniones.

"Hubiéramos apreciado la presencia de Anne Hidalgo en los comités de movilidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos si tuviera alguna propuesta que hacer en materia de transporte. ¡Gracias a ella por solucionar el problema de los atascos en París para permitir la circulación de los autobuses!", espetó.

