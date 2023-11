Pepe, la 'bestia negra' que regresa a Barcelona: "Si lo tuviera de compañero, no sé qué haría"

Eran otros tiempos. Pocos jugadores hay, a excepción de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, más característicos de la época de los Clásicos de la era de Guardiola y Mourinho que Pepe. Képler Laverán Lima Ferreira (Maceió, Brasil; 1983) es recordado como uno de los grandes centrales de la historia moderna del Real Madrid, pero también una de las mayores pesadillas para el FC Barcelona.

Este martes, Pepe y el Barça se reencuentran. Han tenido que pasar más de siete años. Desde el 2 de abril de 2016, en una jornada 31 de La Liga, el defensor portugués no se había medido al cuadro azulgrana. 2796 después, y por primera vez en su carrera, se enfrentan con el luso vistiendo una camiseta que no es la del Real Madrid. Lo hará luciendo los colores (y el brazalete de capitán) del Oporto, donde es jugador de culto.

Pepe se perdió la ida en la fase de grupos de la Champions League por una lesión y ahora ha sido duda hasta el final por nuevas molestias físicas. En febrero de 2024 cumplirá 41 años, siendo el futbolista más veterano de toda la competención. Como curiosidad, delante tendrá al más joven: Lamine Yamal, 24 años, 4 meses y 15 días más pequeño que Pepe.

Aunque haya pasado tanto tiempo, en Can Barça no olvidan a Pepe. 23 partidos disputó con el Real Madrid contra el cuadro azulgrana y puede presumir de tener un balance positivo: 10 victorias, 4 empates y 9 derrotas. En su caso, lo que más perduran no son los números sino los recuerdos, que no son pocos.

Sin ir más lejos, vio 14 amarillas contra el Barça, pero lo que nadie olvida es la única vez que le enseñaron la cartulina roja ante el cuadro catalán. Fue la única vez, hasta ahora, que ha jugado en Champions frente a los culés y fue por una patada a Dani Alves que jamás pondrá de acuerdo a los aficionados de un bando y otro sobre si era o no era.

La famosa entrada de Pepe a Dani Alves

A la roja de Pepe en el Santiago Bernabéu aquella noche de abril de 2011 le siguió la expulsión de Mourinho por sus protestas al infame colegiado alemán Wolfgang Stark. Entre bambalinas, en la sala de prensa del estadio blanco, el técnico luso dejó uno de sus discursos más recordados marcado por sus "¿por qué?" y aquella frase de: "Guardiola ganó una Champions que a mí me daría vergüenza".

Siete días antes, Pepe dejaba otra imagen para el recuerdo con su polémica celebración del gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga de la final de la Copa del Rey que dio la victoria al Real Madrid. El portugués lo celebró con un corte de mangas dedicado a la afición del Barça que estaba en Mestalla.

"Si lo tuviera como compañero no sé qué haría" Gerard Piqué, sobre Pepe en 2012

La tensión se mantuvo para la siguiente temporada, la 2011/2012. En un choque de Liga, Pepe protagonizó un pisotón a Messi en la mano cuando el argentino estaba sentado en el césped. El árbitro no lo vio y tampoco hubo castigo a posteriori. El central pidió perdón tras el partido, aunque sostuvo que no lo había hecho intencionadamente.

Aquel momento desató la furia de algunos culés, como Gerard Piqué. "Todo el mundo lo ha visto y es suficiente peso", dijo ante la prensa pidiendo una sanción para Pepe. Y dejó otra frase que evidencio que no había vuelta atrás en la rivalidad con el central portugués, si para entonces alguien todavía la esperaba: "Si lo tuviera como compañero no sé qué haría, en el vestuario que tenemos no creo que haya nadie capacitado para hacerlo", soltó el defensor catalán atacando al portugués.

El pisotón de Pepe a Messi

También Pepe usó en alguna ocasión el micrófono para lanzarse a por algún jugador del Barça. En la temporada 2012/2013, quiso denunciar que Iniesta simuló para que le pitaran penalti en su contra: "Él me busca en el área por completo, se tira y da mil vueltas. Ellos son así, muy teatreros. La forma cómo se cae, dando vueltas con los brazos, hace difícil el trabajo del árbitro", dijo.

Y del pisotón a Messi al que recibió Pepe de Busquets en un Clásico de 2014. Fue en la cara. El centrocampista español se defendió afirmando que "si le hubiese pisado, tendría la marca de un 45 de pie". Pepe, que en aquel partido también se las vio con Cesc Fàbregas, al que cogió del cuello, replicó a Busquets por su pisotón y sus declaraciones: "Si lo hago yo, igual ya no estaba en el Madrid".

Este martes se comprobará si es verdad lo de que el tiempo lo cura todo o si el público del Barça todavía se la tiene jurada a una de sus mayores 'bestias negras' del siglo XXI. Pepe jugará su partido número 24 contra los azulgrana, los mismos que ha disputado ante el Sporting de Portugal. Son los dos rivales ante los que más se ha enfrentado a lo largo de una carrera que se resiste a poner fecha de caducidad.

