La decadencia de la Kings League: normas complejas, exceso de torneos y gran caída de audiencia

La Kings League se convirtió en un auténtico fenómeno de masas tras ponerse en marcha el proyecto a principios de 2023. La competición que impulsaron Gerard Piqué e Ibai Llanos, entre otros, aterrizó con muchísima fuerza, llegando a congregar a más de un millón de personas en alguno de sus directos. Once meses después, el efecto parece haberse diluido.

El formato de la Kings League ha entrado una espiral negativa, en una decadencia casi absoluta debido a la falta de continuidad en su público durante los últimos meses. La competición de fútbol 7 ha pasado de ser una habitual en los móviles, tablets e, incluso, televisión a ser un producto sin esa relevancia inicial.

La Kingdom Cup ha confirmado ese claro cambio de rumbo que ha tenido la competición creada por Piqué y Kosmos. El partido entre Porcinos, equipo de Ibai Llanos, y Ultimate Móstoles, de DjMaRiiO, sumó un decepcionante dato en la televisión, alcanzando únicamente un 3,8% con una media de 387.000 personas. Un dato que dejó a la cadena a la cola de sus competidoras en dicha franja, siendo superado por Telecinco, La Sexta o Antena 3.

La final entre el equipo de Ibai Llanos y el de Dj MaRiiO fue la segunda menos seguida de la historia de este formato, alcanzando únicamente las 258.000 personas con un pico de 425.000. Solo hubo menos en la Prince Cup, que tan solo consiguió atraer a 150.000 seguidores con un máximo de 263.000.

De hecho, la Kingdom Cup ha sido la tercera competición que menos audiencia media ha reunido, según los datos de TVTOP. Con 166.000 personas de media, tan solo ha sido capaz de superar a la Prince Cup y a la Queen's Cup, quedándose muy lejos de los mejores registros de la Kings League. Unos datos que marcan un cambio de tendencia.

Un contraste inicial con el éxito que acapararon en el primer trimestre de 2023. En los primeros meses del año, entre enero y marzo, llegaron a congregar a más de medio millón de espectadores, alcanzando un máximo de 2,16 millones de personas enganchadas a su emisión.

Exceso de torneos

Uno de los mayores problemas a los que se está enfrentando la Kings League es al abuso del formato. A lo largo de 2023 se han puesto en marcha hasta once torneos diferentes, lo que ha provocado que haya habido partidos prácticamente todas las semanas.

Pero el abuso no significa un éxito continuado y, sin embargo, ellos han optado por explotarlo hasta la saciedad. Hasta siete competiciones en menos de un año se han puesto en marcha, todas ellas con un formato similar, aunque con distinto éxito entre el público.

El fenómeno que supuso su llegada convirtió a la Kings League en una de las revelaciones, llegando incluso a acumular más audiencia media que varios partidos de LaLiga. Sin embargo, su efecto se ha diluido notablemente ante la abundancia de encuentros, que no ha supuesto una corriente de seguimiento mayor.

El 1º Split de la Kings League, el 2º Split de la Kings League, la Queen's League, la Prince Cup, la Kings Cup, la Queen's Cup y la Kingdom Cup, el último disputado, han provocado una sobredosis del producto. Además, no se espera que vaya a haber menos en un futuro.

La llegada de la Kings League a América provocará que haya más torneos. Se ha buscado captar la atención de uno de los continentes que más personas atraen, pero eso puede suponer una división de los seguidores, que pueden optar por seguir a unos u otros. Un modelo que parece estar quemándose y que cada vez se quiere replicar más.

De hecho, hay otros futbolistas como Toni Kroos o Mats Hummels quieren replicarla en un futuro en Alemania. Ambos ya han puesto en marcha diferentes proyectos, pero la ambición no se queda simplemente ahí. También hay otros planes en países como Finlandia o Italia gracias a jugadores que le quieren copiar el modelo a Piqué y compañía.

Normas complejas

El afán por innovar y distinguirse como un producto completamente diferente a los habituales ha hecho que la Kings League, como sus diferentes torneos, hayan implementado una serie de normas o novedades difíciles de comprender. Un popurrí que no ha hecho más que distanciar al espectador.

El gol doble en los últimos minutos, uno contra uno entre porteros, la utilización de cartas comodín... una larga lista de cambios que se han ido modificando con el paso de las competiciones. De hecho, en la Kingdom Cup también ha habido gran polémica tras una acción en la final. El colegiado paró el partido cuando no debía, desatando las críticas de algunos jugadores. Una muestra de la dificultad que entraña poner en marcha las normas cuando se debe, algo que lo aleja del público.

"Otra cosa que me parece de absoluta vergüenza es que le tengan que estar explicando a una árbitra lo que tiene que hacer o dejar de hacer", espetó Noe, presidenta del Ultimate Mostoles tras la victoria de Porcinos en el decisivo partido por el título.

Pero la controversia de la puesta en marcha de normas que son difíciles de entender para el gran público también ha llegado hasta a algunos de los presidentes más importantes de la competición. Uno de ellos ha TheGrefg, máximo mandatario de Saiyans.

🟣Grefg se moja:



"Creo que una reflexión que deberíamos hacer para el 2024 en la Kings League es que haya normas menos complejas".



"No puedes enganchar a un espectador si no las entiende". pic.twitter.com/ldZJFSL9LG — Movistar eSports (@MovistareSports) November 26, 2023

"Hubo un momento que un poco embarazoso en la liga. Una situación en la que no paraban de explicar a la árbitra lo que tenía que hacer. A mi eso, como espectador, me incomodó mucho. "Creo que una reflexión que deberíamos hacer para el 2024 en la Kings League es que haya normas menos complejas", explicaba TheGrefg a través de un vídeo en sus redes sociales.

"Y que hay normas que sea capaz de explicarlas en dos palabras, porque la gente no lo entiende. Ayer la situación que se vivió en la final, aunque estuviese bien arbitrada, era tan complicada. Tú no puedes enganchar a un espectador si no lo entiende, el mundo del entretenimiento y del Internet es así. La gente entiende las cosas cuanto más sencillas son", zanjaba el streamer.

Otro de los que criticó duramente la puesta en marcha de nuevas normas fue el Kun Agüero. El presidente de Kunisports mostró su malestar porque la entrada de vigor se pusiese en común en Twitter y no con los demás dirigentes de los otros equipos.

"Para mí las tres opciones son una mierda. Lo que no entiendo es por qué ponemos la votación en Twitter sin tener una consulta de los doce presidentes para saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo", espetó el exjugador argentino sobre la puesta en marcha de las innovaciones.

Un serio elemento a mejorar para la Kings League, que ya se ha encontrado tanto con la crítica interna como externa a la hora de marcar las normas del torneo. Ahora solo falta por ver si son capaces de enganchar de nuevo a sus fieles con la llegada del tercer split.

