Luis de la Fuente: "Para venir a la Selección hay que ser buena persona y solidario"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para ofrecer una visión más profunda de su última lista de convocados. España jugará en las próximas fechas frente a Chipre y Georgia en los que serán los dos últimos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, un torneo en el que España ya tiene asegurada su presencia.

El seleccionador nacional dejó aseguró que es "injusto con los que no vienen, pero tengo la sensación de que soy justo con los que traigo" cuando fue preguntado por la ausencia de Isco Alarcón en la lista.

Tampoco quiso dejar que el objetivo es seguir creciendo como equipo y que "cada día tenemos que ser mejores" con la misión de ser primeros de grupo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

Ausencia de Isco

"Esto es muy sencillo. Yo hay veces que tengo la sensación de que soy injusto, y creo que, para zanjar el debate de los que vienen o no vienen... Soy injusto con los que no vienen, son muy buenos... Y tengo esa sensación. Pero a la vez, tengo la sensación de que soy justo con los que traigo. Ayer dijo Vicente del Bosque: "La mala suerte que tengo es que tengo más jugadores que posiciones que cubrir'. Son todos muy buenos, pero tengo que elegir a los que tengo que elegir y no hay hueco".

Renovación antes de Eurocopa

"Estoy donde quiero estar, estoy muy feliz. Cuando corresponda negociar, que ahora no es el momento, si ambas partes estamos de acuerdo, felices las dos partes. Si no, no pasa nada. Se cierra la puerta, y hasta luego. No hay prisa, de momento. Hay mucho tiempo todavía, y cuando llegue el 30 de junio ya veremos".

Ausencias en la lista

"Balde es uno más, y le animo a seguir trabajando. Laporte tiene un problema en la planta del pie y hemos considerado oportuno que no venga. Tiene puntos en la planta del pie, por un corte. Priorizamos la salud de los futbolistas".

Grimaldo

"Aunque el esquema del Leverkusen es diferente, se adapta a todo. Lo he tenido en la sub-19 y puede desempeñar a la perfección la posición de lateral izquierdo. Tiene otras facetas que nos ofrecen muchas más posibilidades a nosotros".

Confeccionar la lista

"Hacer una lista es muy complejo. Hay que mirar muchas cosas, valorar muchos aspectos. El aspecto imprescindible es que sean buenas personas, para cumplir la palabra mágica 'equipo', Para mí es lo más importante. Isco y Brais lo son, no lo dudo, los conozco mucho".

Brahim y Marruecos

"Aquí, antes que nada, está la voluntad de la persona. Si yo quiero estar en un sitio, estoy, eso es lo primero. Si alguien considera que en otro lugar va a ser mejor estar, desearle lo mejor y con todo el respeto. Que yo sepa, Brahim está en eso, y está feliz pensando e ilusionado en ser seleccionado algún día con España".

Pedri

"Pedri acaba de salir de una lesión larga, nos conocemos perfectamente, y contamos con él para todo. Cuando vaya mejorando, tendrá la oportunidad de unirse a nosotros".

Trato de Ancelotti con los jugadores

"A la hora de gestionar un vestuario, hay muchos aspectos. Pero creo que el aspecto humano de hacer sentir seguros a los jugadores, con ese lado personal, creo que es tan importante como lo futbolístico. Me ocupo mucho de ello, el cuerpo técnico me ayuda. Es importante que el futbolista esté convencido, que se sienta fuerte, y así los jugadores rinden mejor. Hay que hacerles ver que se puede seguir mejorando dentro de esa seguridad, porque son muy buenos".

Internacionales

"No vemos todos los partidos. Incidimos en los partidos de los jugadores que pueden ser seleccionables. Normalmente, viajamos a todos los campos de primera división para ver esos jugadores, pero ir a los estadios es menos práctico. El seguimiento es de una serie de jugadores por posiciones, y todas las semanas después de cada jornada hacemos un análisis".

Lesión de Laporte

"Estaba descalzo en su casa y hubo algo punzante en el suelo. Sin más, que se recupere pronto".

Jugadores en la lista

"Yo insistí a la FIFA en que fueran 26. Es lo que más me gusta, y con esos tres jugadores que quedarían fuera, ya me ocuparía yo de ellos. Con 26 siempre vas a tener duplicadas todas las posiciones. En el sorteo de Alemania habrá una reunión, pero no sabemos nada de lo que hará la FIFA".

Rodrigo Riquelme

"A Riquelme lo conozco muy bien. Lo conozco hace 5 años, y dos años en la sub-21 fantásticos. Ha crecido mucho y está demostrando el gran potencial que tiene. Es un jugador muy versátil, puede jugar en todos lados, y tiene un talento y unas condiciones fantásticas. Apostamos por el talento y la gente joven".

Próximas convocatorias

"No tengo dudas para las próximas convocatorias. Creo que tenemos un bloque muy formado, que seguro que habrá bajas, pero el bloque está formado. Hay otros que no han podido venir, y que seguramente llamen a la puerta. Es algo que lo que tenemos que estar orgullosos, de que se queden fuera grandes jugadores".

Situación política en España

"No es el sitio para hablar de ello. Me encantaría hablar de Chipre y Georgia, no tengo que hablar de eso en este momento".

Aleix García

"Aquí no se regala nada a nadie. Aleix esta haciendo una gran campaña con el Girona, enhorabuena a Míchel también. Es muy versátil, y tiene una gran calidad, indudable".

Expectación de la gente

"Yo dije que quería 48 millones de jugadores, entrenadores no que ya hay muchos en paro. Creo que no hay duda del gran sentimiento que hay a favor de la Selección. Cuando tiene protagonismo la Selección, es lo que más emociona. La gente se vuelva con nosotros a cada estadio que vamos, y cuando los resultados son buenos la gente se involucra mucho más que cuando no son buenos. Pero estamos generando ilusión y vamos a ver si seguimos a más".

