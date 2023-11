La versión más autocrítica de Xavi y su aviso: "Esto no es lo que tenemos que hacer, es inaceptable"

El FC Barcelona tuvo que esperar a los últimos minutos para formalizar su victoria frente a la Real Sociedad. El conjunto culé necesitó de un gol de Ronald Araujo en el descuento para llevarse de forma agónica el triunfo del Reale Arena y así seguir mirando los puestos cabeceros del campeonato liguero.

Pese al triunfo en un campo complicado, Xavi Hernández se mostró muy serio en la rueda de prensa posterior. El técnico culé dejó unas serias palabras tras lo visto sobre el terreno de juego y aseguró que la derrota en El Clásico frente al Real Madrid les había pasado factura en este partido.

Aún así el entrenador del Barça mandó un serio aviso a sus jugadores por la imagen mostrada en el Reale Arena durante el arranque del encuentro. Xavi Hernández se mostró muy descontento sobre cómo saltaron sus futbolistas al campo, ya que salieron con una marcha menos que su rival en ese periodo de tiempo.

"Sabe espectacular, está claro. No hemos estado bien, hemos sufrido. Nos ha durado poco el balón. Ellos han puesto más intensidad, presión alta, pero en la segunda mitad hemos estado mejor. La semana pasada merecíamos la victoria y perdimos, y hoy, ganas. A lo mejor la victoria significa un cambio de chip", comenzó relatando Xavi.

Sin embargo, sus palabras más duras estaban por llegar. "No hemos salido bien al encuentro. Tenemos que ser autocríticos. La semana pasada jugamos muy bien. Hoy no hemos estado bien, no es el camino. Pero juegas contra un señor equipo y su intensidad no ha sido la nuestra. Los primeros 25 minutos son inaceptables. La victoria no te la esperas", incidió.

A vueltas con Gündogan

Otro de los temas estrellas de la rueda de prensa posterior al partido fueron las palabras de İlkay Gündoğan. El centrocampista alemán se mostró muy serio tras la derrota frente al Real Madrid. Pese a mostrarse de acuerdo en la previa con sus declaraciones, volvió a saltar a la palestra.

Sin embargo, Xavi Hernández quiso desmarcarse otra vez y aseguró que no iba a volver a hablar del tema. Aún así, siguió mostrándose autocrítico con la actuación de su equipo frente a la Real Sociedad. "No hablo más de sus palabras. Nos ha faltado intensidad a todos. Hoy hay que ser autocríticos, la semana pasada, no. La Real ha estado mejor y ha merecido más. El Clásico nos ha afectado más de lo que pensábamos. Nos ha afectado la resaca posclásico", remarcó

"Hoy es un ejemplo de lo que no hay que hacer, sobre todo en intensidad. Es algo inaceptable. No puede ser. Ganar y no estar bien también es de un equipo campeón. Es una victoria de oro. Vital. Estoy seguro de que será un punto de inflexión", sentenció Xavi Hernández.

