El Barça vence de forma agónica en el Reale Arena y presiona al Madrid en la lucha por el liderato

Ronald Araújo salvó los muebles del Barça y dio el triunfo a los suyos con un gol en el último minuto para imponerse a la Real Sociedad en el Reale Arena. El conjunto vasco fue superior, pero no supo aprovechar las numerosas ocasiones de las que dispuso y acabó sucumbiendo en la última acción del partido.

La victoria llegó con suspense y es que el tanto de Araújo fue anulado en un principio por Alberola Rojas. Sin embargo, el VAR avisó al colegiado de que el central uruguayo no estaba en fuera de fuego y validó el tanto.

Con este triunfo el Barça se acerca al liderato y obliga al Real Madrid a ganar este domingo al Rayo Vallecano si no quiere perder la ventaja que ganó sobre los azulgrana en El Clásico.

La Real Sociedad dejó claras sus intenciones desde el pitido inicial. Los donostiarras, a sabiendas de que el Barça llegaba con ciertas dudas tras la derrota en El Clásico, saltaron al verde dispuestos a morder en cada balón y a buscar el primer gol. Y en apenas dos minutos tuvieron tres oportunidades para hacer el 1-0.

Primero lo intentó Barrenetxea con un disparo desde el pico del área bien repelido por Ter Stegen y después la tuvo Oyarzabal tras un error grosero de Kounde. El portero del Barça salvó a los suyos mandando el esférico a córner y en ese saque de esquina Merino conectó un cabezazo que se marchó lamiendo el palo.

El primer cuarto de la Real Sociedad fue sobresaliente. Intensidad, velocidad en la circulación y ocasiones de gol para desdibujar a un Barça que sufría de lo lindo en el Reale Arena. Sin embargo, les faltó lo más importante: el gol. Los de Alguacil no supieron aprovechar su mejor momento y los hombres de Xavi Hernández comenzaron a entrar en el partido.

Cancelo, ante varios jugadores de la Real Sociedad EFE

Pero tampoco lograron mucho más. El Barça no estuvo cómodo y tan solo dio signos de peligro en los últimos minutos de la primera parte. Joao Félix pidió un penalti de Zubeldia y Fermín probó a Remiro con un disparo muy tímido. Y poco más. Los de Xavi Hernández se marcharon a los vestuarios con la obligación de resetearse y cambiar su cara en la segunda parte si no querían alejarse del liderato. La Real Sociedad fue superior, pero no logró aprovechar su momento.

El conjunto azulgrana salió mejor en la segunda parte, pero ese dominio no se transformó en ocasiones de gol. Tras diez minutos Xavi Hernández dio entrada a Ferran Torres y a Pedri en busca de ganar frescura y maniatar a una Real Sociedad muy cómoda sobre el césped.

Los cambios no hicieron efecto y los de Imanol Alguacil comenzaron a crecer con el paso de los minutos. Ter Stegen fue, sin duda, el hombre más destacado de los culés. El guardameta alemán solventó todo lo que estuvo en su mano y sostuvo a su equipo cuando los donostiarras apretaban con el apoyo de su público.

Sobre la bocina

Poco a poco las fuerzas de ambos equipos comenzaron a flaquear. La intensidad bajó y las imprecisiones aumentaron. El Barça tiró de orgullo y en los últimos minutos tuvo en sus manos llevarse el triunfo. Primero con un fortísimo disparo de Araujo desde la frontal y después con un remate de Gavi, libre de marca, que solventó con clase Remiro.

Parecía que el choque iba a finalizar en empate, pero no fue hasta la última jugada del partido cuando se decidió el resultado. En el minuto 92 Gündogan puso un balón tenso al segundo palo. Allí apareció Araújo, libre de marca, que cabeceó sin piedad a la portería de Remiro. El portero vasco no pudo hacer nada para evitar el remate a bocajarro.

El triunfo azulgrana llegó con suspense. Alberola Rojas anuló el tanto por fuera de juego, pero el VAR rectificó su decisión y el gol acabó subiendo al marcador. No hubo tiempo para más, el Barça conquistó el Reale Arena y pone presión al Real Madrid que deberá ganar este domingo al Rayo Vallecano para seguir manteniendo la ventaja con sus rival.

