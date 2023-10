Tomé: "Jenni Hermoso tenía ganas estar aquí y todas nos sentimos identificadas con ella"

Montse Tomé acudió a la rueda de prensa previa al Italia - España correspondiente a la Women's Nations League. La seleccionadora nacional femenina analizó el encuentro frente a las transalpinas y aseguró que tienen mucho "respeto" al combinado rival, con el que se verán las caras este jueves.

También tuvo palabras para la gran novedad de la lista, Jenni Hermoso. La jugadora del Pachuca regresa con la Selección tras su ausencia en la siguiente lista tras el Mundial. Montse Tomé ha señalado que la futbolista "tenía ganas de estar con ellos" y que la ha visto bien en los entrenamientos.

Por otro lado, quiso incidir en que varias jugadoras acudan a la gala del Balón de Oro no conlleva ningún problema para ella. Es más, Montse Tomé ha señalado que está muy contenta porque varias de ella viajen hasta París para estar presentes en uno de los eventos más importantes del mundo del fútbol.

[Jenni Hermoso entra en la segunda lista de Montse Tomé al frente de la Selección femenina]

Jenni Hermoso

"Tiene ese vendaje en el tobillo fruto de un golpe en el último partido. Está bien, en perfectas condiciones de entrenar y jugar. La hemos visto bien a nivel global y estamos contentos de verla aquí. Ella tenía ganas de estar con nosotros, todos nos identificamos con ella, con su sonrisa. Además, en los entrenamientos la he visto bien".

Miedo a Italia

"España es un equipo que no suele jugar con miedo, lo hace con convencimiento. Pensamos en las virtudes y en las ocasiones que tenemos en el partido de mañana. Italia es muy competitiva y maneja varios registros. Además, tiene capacidad de salir rápido y llegar con varias jugadoras en el área rival. Hemos hecho una valoración y hemos preparado el partido pensando en lo que podemos hacer. Las respetamos mucho y tenemos ganas del encuentro".

Alexia como '9' o interior

"Es verdad que está jugando de '9', como lo hizo la pasada. Respetamos lo que hacen en sus clubes y si la utilizan ahí es porque creen que es lo mejor para el equipo. Pensamos en ella como interior porque interpreta bien el juego por el rol y la demarcación que tiene. Lo está haciendo bien de todos modos".

Aitana

"Aitana es una jugadora que tiene mucho talento y ha crecido mucho. Llevo con ella cinco años y sé que ha estado en todas las categorías inferiores. Tiene mucha capacidad ofensiva y de arrancar con el balón. Está haciendo goles con su club y con nosotros"

Gala del Balón de Oro

"Lo de Balón de Oro es algo que va a ser así. Estamos contentos porque vayan varias jugadoras. No trastoca nada del orden porque vamos a hacer los entrenamientos que queríamos".

Montse Tomé da instrucciones en el entrenamiento previo al partido contra Suecia. EFE

Once contra Italia

"Nuestra responsabilidad es ordenar el plan de partido y pensar en Italia. Tenemos que encontrar la manera de atacar al rival. El once lo llevamos dando vueltas desde el arranque de la concentración. Con el seguimiento, podemos saber el nivel de nuestras jugadoras. El once lo decidimos el último día cuando nos reunimos. El cuerpo técnico me dice todo lo que siente y yo soy el responsable de tomar las decisiones".

Polémica del Mundial

"Es una lástima que Italia que solo haya podido darse cuenta de esa parte. Ha sido un Mundial muy difícil de ganar. Hemos compartido un éxito con 23 futbolistas que han dado un rendimiento excelente. Espero que todavía estemos a tiempo de recordarlo. La Nations League nos da puerta a estar en los Juegos Olímpicos, donde hemos estado, y solo pensamos en ello".

Sigue los temas que te interesan