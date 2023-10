El primer Clásico de la historia en Montjuïc: de la guerra Barça-Espanyol a la venganza del Real Madrid

Este sábado 28 de octubre llega el primer Clásico de la temporada. Un duelo por todo lo alto entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Los dos colosos de La Liga se juegan, no solo el honor de ser el mejor equipo del país, sino también el liderato de la clasificación con permiso del Girona.

El enfrentamiento entre los dos grandes de nuestro fútbol tendrá como momento de arranque las 16:15 horas de la tarde. Una hora un tanto inusual para un Clásico, pero que cada vez está teniendo mayor acogida debido a la enorme oportunidad de retransmisión internacional que ofrece.

Lo que tampoco será habitual será el coliseo en el que se disputa. Aunque el FC Barcelona será el equipo local, el encuentro no se jugará en el Camp Nou. El estadio del conjunto azulgrana se encuentra en obras de remodelación y por ello los de Xavi Hernández juegan sus partidos de local en el que fuera el campo del rival de la ciudad. Este será el primer Clásico de la historia en Montjuïc, en el Estadio Lluis Companys.

De la rivalidad contra el Espanyol a la fiabilidad del Barça en casa

FC Barcelona y Real Madrid afrontan este sábado un Clásico bastante atípico. Por primera vez en mucho tiempo, el conjunto azulgrana no ejercerá de anfitrión en La Liga en el Camp Nou, su casa habitual. Lo hará en el Estadio Olímpico Lluis Companys, más conocido por todos como Montjuïc por la zona de la Ciudad Condal en la que se encuentra.

Este coliseo, que desde 1997 hasta el 2009 fue la casa de uno de los grandes rivales del Barça, el Espanyol, se encuentra por lo tanto inédito en este tipo de partidos y este sábado acogerá su primer Clásico. Será la jornada 11 de una Liga que podría decidir a su líder en este encuentro que volverá a paralizar el planeta.

[Inglaterra entera se queda sin poder ver El Clásico por el apagón televisivo]

Para el Barça será un partido atípico, ya que tendrá que medirse a su eterno rival en un duelo siempre caliente, pero sin sentir plenamente la protección de su hogar. Jugar un Clásico donde tantas y tantas tardes fue recibido con hostilidad hará que se sienta un poco menos local y que, por lo tanto, el Real Madrid pueda salir con algo más fuerza al césped. Aunque un Clásico no necesita de motivación extra.

Los azulgranas han tenido muchas batallas en el terreno de juego de Montjuïc y es que su histórica guerra con el Espanyol siempre ha deparado partidos muy calientes. Las batallas entre pericos y culés han marcado una pequeña parte de la historia del fútbol español. De hecho, el propio Xavi Hernández disputó muchos de esos derbis de corto en el propio terreno de juego de Montjuïc. El cuadro culé ha conseguido 8 victorias en los años que disputó allí sus duelos contra el Espanyol por 4 empates y solo 2 triunfos pericos.

Xavi Hernández durante un derbi contra el Espanyol en su etapa de jugador FC Barcelona

Pero lejos de esa rivalidad, el Estadio Olímpico Lluis Companys también tiene notas positivas para el FC Barcelona. Dicho feudo vio los primeros pasos del mejor jugador de la historia del club con la camiseta azulgrana, ya que Leo Messi debutó en un duelo contra el Espanyol en el año 2004. Ahí comenzó la leyenda de un jugador que después llegó a levantar cuatro Champions con el cojunto azulgrana y a ganar 7 Balones de Oro.

Por si esto fuera poco, Montjuïc se ha convertido en un auténtico fortín para el Barça, ya que ha ganado los siete partidos que ha disputado entre sus antiguos muros. Ahí han caído grandes rivales como el Real Betis, el Sevilla o el Athletic. Siete triunfos con 19 goles a favor y tan solo 3 en contra.

Las grandes venganzas del Real Madrid

Al otro lado del ring en El Clásico se situará el Real Madrid, un equipo que también afrontará un duelo un tanto extraño y quizás menos hostil que los habituales en el Camp Nou. Hay que recordar que los blancos ya vivieron una situación parecida a la del conjunto catalán cuando durante la primera parte de las obras del Santiago Bernabéu tuvieron que jugar sus duelos como local en el Alfredo Di Stéfano.

La notable diferencia es que el Madrid jugaba sus partidos en su segunda casa, en la ciudad deportiva de Valdebebas, y no en la de uno de sus grandes rivales. Ahora, el Madrid pisará Montjuïc para buscar varias venganzas que le podrían situar como el líder del campeonato.

[Gil Manzano, el árbitro de El Clásico de La Liga entre el Barça y el Real Madrid: los datos pitando a ambos]

La primera de ellas, contra el Barça, tras la derrota de este verano en El Clásico del AT&T Stadium de Dallas. Los blancos tuvieron un día nefasto de cara a gol y sucumbieron por un resultado más abultado de lo merecido con tantos de Dembélé, Fermín López y Ferran Torres.

La segunda y la tercera de las revanchas serán contra el propio estadio de Montjuïc. A pesar de que este Clásico podría ser algo más sencillo para el Real Madrid por eso de no jugar plenamente en casa del Barça, lo cierto es que los merengues no tienen los mejores recuerdos de un campo en el que no han vuelto a jugar desde el 28 de febrero del año 2009, cuando vencieron al Espanyol por 0-2.

[Del Vinicius "payaso" al "madridismo sociológico": la barra libre del Barça antes de El Clásico]

El club merengue ha disputado un total de 13 encuentros en el Estadio Olímpico Lluis Companys donde han vencido en 6 ocasiones, pero donde han caído en 5. A estos resultados hay que sumarle 2 empates más. Por lo tanto, no han ganado más del 50% de los partidos que han disputado allí en competiciones nacionales contra los pericos.

Pero, el recuerdo más funesto para la afición blanca en Montjuïc no tuvo lugar contra el Espanyol, si no que fue contra el Real Zaragoza. Los madridistas perdieron la final de la Copa del Rey contra el conjunto maño en un resultado que fue de lo más sorprendente, 2-3.

[Florentino Pérez no irá al palco de El Clásico tras los insultos a Vinicius del directivo del Barça]

Los tantos de Dani García, David Villa y Luciano Galletti derribaron a un equipo de galácticos en el que brillaban jugadores como Figo, Guti, Zidane, Raúl, Roberto Carlos o David Beckham. Estos últimos fueron los autores de los goles de un Real Madrid que ahora intentará sacar un resultado positivo de un campo que no le trae muchos buenos recuerdos, pero en el que ha conseguido grandes triunfos.

