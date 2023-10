CSD, RFEF y la Selección arrancan la Comisión Mixta: "El camino debe ser de diálogo y cambios"

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogió este lunes una cita histórica en pos del avance del fútbol femenino español. Con Víctor Francos y Pedro Rocha, como cabezas visibles del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la Federación Española de Fútbol (RFEF), y las 23 futbolistas convocadas por Montse Tomé en la última lista de la Selección, todas las partes firmaron el Convenio de la Comisión Mixta creada en la concentración de Oliva.

Francos y Rocha, rodeados por todas las integrantes de la Selección, sellaron sobre el césped de uno de los campos de entrenamiento de la RFEF los acuerdos alcanzados hace un mes en Oliva. Alexia Putellas, Irene Paredes y Olga Carmona, capitanas del combinado nacional, firmaron en su nombre y en el de sus compañeras.

La Comisión se estrena este mismo lunes, con una nueva reunión aprovechando la concentración de la Selección en Las Rozas. El combinado nacional afronta en los próximos días los dos siguientes encuentros de la Nations League, enfrentándose a Italia y Suiza. Ambos compromisos se jugarán fuera de España.

Víctor Francos celebró al acuerdo: "Es un día alegre, pero que no se debería haber ocurrido nunca. Entre adultos hemos sabido dar respuesta, dialogar, pactar. Hoy se empieza un camino en el que el Gobierno actúa como mediador y no como parte. Debe ser un camino de diálogo y cambios para que no nos encontremos en la situación desagradable con la que nos topamos hace unas semanas. Quiero agradecer a las jugadoras la actitud, el compromiso con el escudo y el haber sido valientes a la hora de decir basta, negociar y querer caminar juntos. Es de los días más felices como presidente del CSD después del día que se ganó el Mundial".

"Hemos escuchado a este equipo, estamos tratando de solucionar todo y la Federación tiene las puertas abiertas para solucionar todos los problemas que puedan surgir. Las jugadoras no han podido celebrar el Mundial cómo hubieran querido y habrá que hacerlo. Sentimos un orgullo por su trabajo. Todos los de la casa estamos a disposición de Jenni para lo que necesite. La Federación tiene otra forma de ver las cosas, hay que tender puentes y dar esa estabilidad necesaria para salir adelante. Tenemos el Mundial de 2030 y la imagen del fútbol español debe ser de unidad", añadió Pedro Rocha.

Víctor Francos y Pedro Rocha, junto a las jugadoras de la Selección femenina EFE

Jenni Hermoso, llegada sonriente

La otra protagonista de la jornada fue Jenni Hermoso, que llegó sonriente durante la mañana. Esta es la primera vez en la que la jugadora del Pachuca mexicano vuelve a una concentración con España tras el beso no consentido que el expresidente de la RFEF, Rubiales, le dio a la jugadora en la entrega de premios del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Jenni Hermoso no fue citada en la anterior convocatoria para los partidos ante Suecia en Gotemburgo y Suiza en Córdoba como medida de protección tras lo acaecido, según dijo entonces la seleccionadora. "Hemos hablado con ella, veo que está mejor y estamos contentos de tenerla de vuelta, en la primera convocatoria pensé que era mejor que no estuviera para protegerla", justificó Montse Tomé en la rueda de prensa del pasado miércoles.

