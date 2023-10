Lamine Yamal renueva con el FC Barcelona hasta 2026 y con una cláusula de 1.000 millones de euros

El FC Barcelona ha anunciado este lunes una de las noticias más esperadas por sus aficionados. Lamine Yamal (Esplugas de Llobregat, 2007) renueva su contrato con el club hasta 2026. La joya de la cantera azulgrana seguirá vinculado por la duración máxima para los menores de edad, tres temporadas, ya que en julio hizo los 16 años. La cláusula de rescisión será de 1.000 millones de euros.

El delantero azulgrana ha firmado su nuevo contrato este lunes por la mañana en las oficinas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en un acto con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta; el vicepresidente primero, Rafa Yuste; el directivo responsable del Fútbol Formativo, Joan Soler; y el director deportivo del club, Deco.

Por tanto, Lamine Yamal, que llegó a La Masía con 7 años procedente del CF La Torreta, seguirá quemando etapas en el Barça, donde el 29 de abril de 2023, en el partido contra el Betis, se convirtió en el jugador más joven en debutar oficialmente con el primer equipo, con 15 años, 9 meses y 16 días.

Ya esta temporada, contra el Cádiz, pasó a ser el titular más joven de la historia del Barça con 16 años y 38 días, mientras que ante el Amberes pasó a ser el debutante más joven del Barça en la Champions League y el segundo de la historia de la competición, con 16 años y 68 días.

Además, recientemente, Lamine Yamal también hizo historia con la selección española absoluta. Tras su primera convocatoria, la joven perla formada en La Masia debutó contra Georgia con 16 años y 57 días para ser el jugador más joven en estrenarse con el combinado nacional. Pero no solo eso, porque cuando llevaba media hora sobre el terreno de juego, marcó el 1-7 definitivo en el triunfo español para convertirse también en el goleador más joven en la historia de la selección española.

Tentado por Marruecos

Lamine, de padre marroquí y madre ecuatoguineana, tuvo la oportunidad de jugar con Marruecos. La selección africana se interesó en él, pero eligió representar a España. Aún así, la puerta todavía no está cerrada. Según la normativa FIFA, un jugador con doble nacionalidad puede cambiar de selección mientras no juegue tres partidos con la que ha debutado. En el caso de Lamine, como pronto, no se cumplirá hasta octubre cuando vuelva a haber otra convocatoria de la Selección para medirse a Escocia y Noruega.

Marruecos también tiene otra posibilidad para llamar a Lamine Yamal en el futuro, siempre y cuando pase tres años sin jugar para España. Aunque entonces había otra normativa, ya hubo otro caso, el de Munir El Haddadi, en el que un jugador que debutó con la Absoluta (2014) acabó yendo años después (2021) a la selección africana.

