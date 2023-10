Pepe Castro vuelve a atizar al Barça por el 'caso Negreira': "Si han pagado a un árbitro es por algo"

El Sevilla se ha convertido en el club más tajante en los últimos días con los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, el que fuese vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El cuadro andaluz ha vuelto a dejar claro que están en contra de dichos esos y lo ha vuelto a demostrar a través de su presidente.

José Castro, máximo dirigente del Sevilla, volvió a pronunciarse tras el plante de su directiva el pasado viernes en el palco del Estadio Lluis Companys. El presidente del club mantuvo firme la idea que han venido mostrando desde el comunicado publicado poco antes de su duelo frente al Barcelona, tras conocerse la imputación de los culés en el 'caso Negreira' por cohecho.

"Tenemos una convicción clara y entendemos que esas prácticas no se pueden realizar. No hay sentencia firme pero si están imputados es por algo. Esos pagos se han hecho y si hay pagos a árbitros, eso no va con la limpieza de la competición y tenemos que pelear por el respeto a los clubes y a los aficionados", señaló Pepe Castro a la llegada del Sevilla a Eindhoven.

El presidente del cuadro hispalense aseguró que ha recibido el apoyo de muchos clubes de Primera División, mostró su preocupación por el futuro del fútbol español y lanzó una pregunta: "¿Para qué se ha pagado tanto dinero?". Unas contundentes palabras con las que señala de nuevo los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira.

"Ha costado tanto trabajo y tantos años que la Liga sea tan potente e importante en el mundo que estropearlo por estas cuestiones. Hay que arreglarlo por la pura limpieza de la competición", señaló. "La realidad es que hasta ahora no ha ocurrido nada. Imagino que la ley seguirá su curso pero que ha habido pagos, eso es seguro y es suficiente para que rechacemos eso", sentenció.

Pepe Castro, en las gradas de Montjuic durante el Barcelona - Sevilla. EFE

Su plante frente al Barça

El pasado viernes, el Sevilla hizo público un comunicado donde anunciaba su ausencia en el palco del Estadio Lluis Companys. Una decisión motivada por la imputación del FC Barcelona por cohecho en el 'caso Negreira'.

El principal motivo de su ausencia de la directiva sevillista en la zona de autoridades fue "la total indignación y repulsa por las prácticas realizadas por los exdirigentes" del conjunto culé. Además, el conjunto andaluz puso de manifiesto que "rechazaba el comportamiento del club azulgrana durante los periodos en los que supuestamente se consumaron esos delitos".

Como respuesta al comunicado del Sevilla, el Barcelona publicó otro donde señalaban que "rompían las relaciones" con los hispalenses y mostró repulsa ante un ataque injustificado e impropio". También se encargó de señalar que la imputación por cohecho en el 'caso Negreira' "no modifica en absoluto la situación fáctica y jurídica del FC Barcelona en el procedimiento".

