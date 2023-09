Del motín de 'las 15' al caso Rubiales: el año de crisis en la Selección femenina que dinamitó la RFEF

El 22 de septiembre de 2022 será recordado como el día en el que dio inicio un cambio para la historia en el fútbol femenino español. Un cambio que llega a través de un largo proceso que este viernes cumple un año, que empezó con el famoso motín de 'las 15' y que estalló con el 'caso Rubiales' minutos después de conquistar el Mundial en Sídney.

Aquel 22 de septiembre, la Federación Española (RFEF) informó que había recibido quince correos electrónicos de quince jugadoras que renunciaban a la Selección. Un grito al cielo en búsqueda de acabar con lo que venían sufriendo las mujeres del fútbol: "Durante décadas ha habido una discriminación sistémica en el femenino", como decían Alexia Putellas e Irene Paredes este jueves en rueda de prensa.

Empezó una guerra entre un grupo de jugadoras y el ente federativo, que solo tuvo de tregua un mes, lo que duró el Mundial. Y sencillamente, el equipo logró algo que solo había ocurrido en Sudáfrica 2010: ver a España ganar un Mundial de fútbol. Esa victoria, para bien o para mal, desencadenó de nuevo la batalla, más dura y más necesitada. Y el mundo entero puso su mirada en el conflicto.

"Ahora tenemos el altavoz para poder cambiar las cosas". No se sintieron así, como señaló también Putellas, hace un año cuando la protesta de sus compañeras solo fortaleció la figura del seleccionador Jorge Vilda a ojos de Luis Rubiales. Ahora ninguno de ellos está en la RFEF, con el técnico despedido y el expresidente imputado de dos delitos de abuso sexual y coacciones por su infame beso a Jenni Hermoso.

Los cambios siguen, sabiéndose ya el cese de Andreu Camps, secretario general, y con las áreas de Integridad, Marketing y Comunicación como las siguientes que serán reestructuradas. Poco a poco, las jugadoras van encontrándose en ese lugar "seguro" que demandaban aunque esto haya costado todo un año de "desgaste", como lo definía Putellas, y especialmente los dos días más convulsos del fútbol femenino español entre el lunes y el martes de esta semana.

48 horas convulsas

Desde la tarde del lunes (16:30 horas), con la primera convocatoria oficial de Montse Tomé, hasta la convocatoria de dos nuevas jugadoras, que se conoció la tarde del miércoles por la marcha de Mapi León y Patri Guijarro, se vivieron las cuarenta y ocho horas más tensas que se recuerdan.

La convocatoria de Tomé, que aseguraba haber hablado con las futbolistas cuando no fue así, provocó la indignación del grupo, que recordó el lunes por la noche mediante un comunicado su decisión, tras el caso Rubiales, de no ser convocadas hasta no ver cambios en el organigrama de la RFEF.

Jenni Hermoso y Rubiales, durante la entrega de medallas del Mundial femenino Cordon Press

Todas las campeonas del mundo, menos de Athenea del Castillo, que se desmarcó, eran firmes en su decisión de no volver hasta que no hubiera cambios en la federación. En una tarde-noche en la que las futbolistas meditaron sobre qué hacer, si presentarse o no a una convocatoria que no fue como habitualmente en Las Rozas, sino en Oliva (Valencia), finalmente, todas se presentaron y fueron llegando en tandas al hotel Oliva Nova.

Algunas futbolistas, como Misa Rodríguez, Alexia Putellas y Mapi León, mostraron durante el camino a la concentración su descontento con la llamada de la nueva seleccionadora, quien fuera la mano derecha de Jorge Vilda desde 2018 y que ha terminado relegándole en el cargo.

Incluso la central del Barcelona, Mapi León, afirmó que iban obligadas a la concentración para no ser sancionadas con una posible inhabilitación de hasta cinco años.

Por otro lado, en medio del revuelo, el presidente del CSD, Víctor Francos, anunció que se reuniría con las jugadoras para mediar en el conflicto con la RFEF y, en su llegada a Oliva, afirmó que quería escuchar a las jugadoras. "Lo que ha pasado es inaceptable, así se lo he transmitido a la Federación", dijo.

Francos, que sentía que su obligación era estar al lado de las jugadoras y buscar soluciones, llegó al complejo deportivo Oliva Nova a las 19:30 horas del martes.

Las jugadoras del Real Madrid (Misa Rodríguez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Tere Abelleira y Athenea del Castillo), Atlético de Madrid (Eva Navarro), Levante (María Méndez) y Valencia (Enith Salón) llegaron sobre las 17:00 horas a Oliva; las jugadoras del Manchester City y United, Lucía García y Laia Aleixandri, fueron las siguientes en llegar, a las 18:03.

Amaiur Sarriegi, de la Real Sociedad; Rosa Márquez, del Real Betis; y María Pérez e Inma Gabarro, del Sevilla, llegaron a las 18:45 horas. Las últimas fueron las futbolistas del Barcelona, que tuvieron problemas técnicos y su vuelo se retrasó: AlexiaPutellas, Aitana Bonmatí, Ona Batlle, Patri Guijarro, Mapi León, Cata Coll, Irene Paredes y Mariona Caldentey, sobre las 21:00.

Una vez que todas las futbolistas estaban en Oliva, comenzó una larga reunión con el presidente del CSD que se alargó hasta las cinco de la mañana y que, según contó Francos en la puerta del hotel fueron "muy cordiales", y en las que ha hubo "un tono absolutamente amable y voluntad constructiva en todo momento".

Víctor Francos, abandonando la concentración de la Selección EFE

"Les comunico la primera cuestión, que es que hemos llegado a una serie de acuerdos que mañana van a ser redactados y firmados por parte de la federación y del CSD junto con un acuerdo muy concreto: la constitución de una Comisión Mixta y tripartita entre las tres partes (CSD, Federación y jugadoras) para poder hacer un seguimiento de los acuerdos a los que hemos llegado y que tiene que ver con diferentes aspectos", anunció.

En esta reunión, en la que Francos avisó de que no habría sanción, Mapi León y Patri Guijarro, que renunciaron a ir al Mundial, señalaron que no se sentían ni con ánimos ni con fuerzas para estar en la concentración.

"Es una realidad que la situación para Patri y para mí es diferente a la del resto de las compañeras. No han sido ni las maneras ni las formas de volver. Esto es un proceso. Estamos contentas porque se están produciendo cambios poco a poco y en esto apoyamos totalmente a nuestras compañeras como lo hemos hecho durante este tiempo desde fuera", dijeron.

De 'las 15' a 'las 39'

El descontento y las demandas de la selección se conocieron con el conflicto de las llamadas 'las 15', que estalló hace un año con el primer comunicado en el que pedían "una apuesta decidida por un proyecto profesional en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento a un grupo de jugadoras con las que consideramos que se pueden conseguir más y mejores objetivos".

Algunas futbolistas como Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey volvieron a la selección, pero otras como Guijarro y León decidieron mantenerse firmes. Después de ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas hizo que todas las futbolistas se uniesen en un comunicado para apoyar a la madrileña y pedir "cambios estructurales reales".

El 15 de septiembre, las futbolistas, bajo el lema y movimiento "Se Acabó" surgido para apoyar a Jenni Hermoso, publicaron un comunicado que firmaron las 23 campeonas del mundo menos Claudia Zornoza, que anunció que se retiraba de la selección, y Athenea del Castillo, que defendió que los cambios se pueden hacer desde dentro, que apoyaron otras españolas hasta llegar a la cifra de 39 futbolistas.

En dicho comunicado, demandaban cambios en puntos muy claros: la reestructuración del organigrama del fútbol femenino, gabinete de la presidencia y secretaría general área de comunicación y marketing, dirección de integridad y dimisión del presidente de la RFEF.

Alexia Putellas, Montse Tomé e Irene Paredes Cordon Press

Todas las futbolistas convocadas, a excepción de Mapi León y Patri Guijarro, que han sido sustituidas por Claudia Florentino, del Valencia, y Maite Oroz, del Real Madrid, además de la lesionada Esther González, sustituida por la sevillista Cristina Martín-Prieto, decidieron quedarse, aunque está por ver cómo es la relación con Tomé y el cuerpo técnico, en el que se encuentran cuatro integrantes que formaban parte del equipo de Vilda.

La selección se entrenó en Oliva la tarde del miércoles y este jueves por la mañana partió en un vuelo chárter hacia Gotemburgo (Suecia) para enfrentarse a la selección local en el primer partido de la Nations League este viernes, a las 18:30 horas, en el Estadio Gamla Ullevi.

