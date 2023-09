Frágil tregua entre Montse Tomé y las jugadoras: preparan una protesta en el partido con Suecia

Por fin vuelve el fútbol. Poco más de un mes después de que la selección femenina se proclamara campeona del mundo en Australia y se desatara el terremoto por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración, el balón rueda de nuevo. Desde entonces, no ha habido un día tranquilo en el entorno que rodea al combinado nacional, aunque por suerte parece que las aguas están cerca de volver a su cauce.

Un cambio de presidente en la Federación, la salida del seleccionador, un intercambio de comunicados, renuncias, destituciones en el organismo federativo y reuniones hasta altas horas de la madrugada han sacudido en los últimos días a la Selección. Es decir, de todo menos fútbol, ese juego que vuelve a aparecer ahora entre tanto lío extradeportivo.

España se enfrenta a Suecia (18:30 horas, Estadio Gamla Ullevi) en Göteborg en el primero de los dos partidos de la Nations League que tendrá que disputar durante estos próximos días. En juego no está tan sólo un título, sino que también la Selección pelea por conseguir el billete para los próximos Juegos Olímpicos de París, por lo que la cita es doblemente importante.

El choque, desde luego, no llega ni mucho menos en el mejor momento para el combinado que ahora dirige Montse Tomé. Es así por varios motivos, y al margen de todo lo extradeportivo uno de ellos es que la propia seleccionadora, recién nombrada tras la salida de Jorge Vilda, también parece sentenciada por las propias futbolistas después de ofrecer la convocatoria sin aviso previo a muchas de ellas.

Además, está claro que el ambiente todavía sigue enrarecido y eso se va a plasmar no sólo en la previa sino también durante el propio partido. Jugadoras tanto de España como de Suecia ya han anunciado que harán una protesta conjunta para tratar de impactar al mundo, aunque nadie ha querido desvelar qué es lo que se va a hacer.

Una tregua a la seleccionadora

La marcha de Jorge Vilda parecía algo inevitable en pleno conflicto pese a haber guiado y liderado a la Selección hacia el Mundial en Australia. Fue destituido poco después de que Rubiales asegurara en la famosa Asamblea una subida de sueldo para él, y en su lugar se puso a Montse Tomé al frente.

Hace unos pocos días, la nueva seleccionadora sorprendió a propios y extraños con su primera convocatoria para estos dos partidos de la Nations League. Nadie esperaba que en la lista estuvieran aquellas futbolistas que unos días atrás habían mostrado su deseo de no volver a ser convocadas hasta que hubiera cambios en la RFEF, pero el nombre de hasta quince de ellas apareció en la convocatoria.

No sólo eso, otras jugadoras que ya habían formado parte de la renuncia original unos meses atrás como Mapi León o Patri Guijarro también estaban incluidas. La propia Tomé dijo en la rueda de prensa que había hablado con las jugadoras y que por eso las convocaba, pero lo cierto es que no lo había hecho con todas ellas y muchas se sintieron traicionadas y coaccionadas.

Por eso, las propias futbolistas tampoco se fían de su nueva entrenadora y las horas de Montse Tomé al frente de la Selección parecen ya contadas. Es más que probable que después de jugar el partido contra Suiza tenga que abandonar su cargo, aunque ella misma prefirió mirar en otra dirección: "Creo que todo lo que ha salido de si las jugadoras no nos quieren, eso no lo siento, no lo he oído de ellas".

Las reuniones que tuvieron lugar a varias bandas en la madrugada del pasado martes entre las futbolistas, la RFEF y el Consejo Superior de Deportes parece que sirvieron para calmar los ánimos pero que todo será un parche para estos dos encuentros. Las jugadoras se comprometieron a centrarse en lo deportivo en la Nations League, aunque es muy probable que esta tregua sea tan sólo provisional y después se tomen nuevas determinaciones.

La protesta

Después de los cambios que se han producido en las últimas horas en el entorno de la Real Federación Española de Fútbol, las jugadoras están contentas con los avances y quieren centrarse en lo puramente deportivo. Sin embargo, ya avisan de que todavía no han conseguido todo lo que querían y que el proceso no puede estancarse sino que debe seguir adelante.

De hecho, las futbolistas han encontrado el altavoz perfecto para continuar con sus reivindicaciones. El trascendental partido ante Suecia se va a convertir en un escenario que va a elevar su malestar a otro nivel mediático y en el que esperan conseguir una imagen potente que llegue a todo el mundo.

Las jugadoras españolas, durante el entrenamiento. EFE

Será en pleno partido cuando la Selección realizará una protesta con la que quedará clara su indignación con todos los episodios vividos en los últimos tiempos. No ha trascendido cómo se producirá este acto, tampoco si se hará justo antes de que ruede el balón o con el encuentro ya empezado, pero lo que es seguro es que las futbolistas van a hacer patente su indignación.

La propia Alexia Putellas lo confirmó unas horas antes del partido, pero ya sus rivales, las jugadoras de Suecia, habían destapado las intenciones mucho antes. De hecho, esta protesta contará con el apoyo de la selección sueca tal y como han confirmado varias de sus componentes. Pese a ser rivales en el partido, quieren mostrar su completo apoyo a la lucha de sus compañeras de profesión y hacer aún más fuerza.

"Vamos a mostrar nuestro apoyo a las españolas durante el partido. Vamos a hacer algo juntas. No voy a decir qué, no queda tanto, lo veréis", comentó Josovare Asllani, la exfutbolista del Real Madrid que es internacional por Suecia.

