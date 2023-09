Montse Tomé, sobre la convocatoria sin consenso: "La intención siempre fue ayudar a las jugadoras"

Montse Tomé, la seleccionadora nacional del combinado femenino, compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará a España con Suecia correspondiente a la Nations League.

Nota el apoyo de las jugadoras

"La verdad es que sí, creo que es cierto que todo lo que hemos vivido estos días y que llevamos viviendo porque es fruto de algo grave, siento que es algo que se escapa de lo profesional y de lo deportivo. En esta valoración todos sabemos lo que ha ido ocurriendo aquel día, el día de la final, que deberíamos de estar celebrando un triunfo increíble y todo lo que pasó después fue muy desagradable. Lo catalogo como algo fuera de lo deportivo. En cuanto a lo deportivo hemos podido entrenar ayer, las jugadoras son profesionales, han entrenado bien y mañana tenemos el primer partido de la Nations League y todas somos profesionales".

Por qué convocó a las descartadas

"Vuelvo a decir lo mismo, es algo que creo que se escapa de lo deportivo. Desde que empecé en el cargo y viendo esta situación excepcional, traté de centrarme en lo deportivo, de pensar en lo que yo podía controlar y eso era formar mi staff y empezar a pensar de qué manera podíamos organizar la planificación para Suecia y Suiza. Luego se suceden cosas que no controlo, que lo gestionan otras personas, siento que quizás haya habido un fallo en la comunicación pero lo que hemos querido siempre ha sido proteger a las jugadoras, ayudarlas, estar con Jenni, que ha sido la que lo ha pasado realmente mal y también todas sus compañeras y nosotros. Empatizo con ella en todo. Yo tengo que ser profesional y sacar una convocatoria y ahí es donde elegimos a las que para nosotros eran las mejores para estos dos partidos. La intención siempre fue ayudar, escucharlas, entenderlas, pero ha sido un fallo de comunicación".

Dijo que había hablado con ellas

Ha sido un fallo deinterpretación. Me preguntaron si había hablado con las jugadoras, dije que sí porque había hablado con ellas, aunque no con todas. Yo dije que sí porque había hablado con jugadoras. No voy a decir con quiénes hablé y de qué porque forma parte del secreto profesional que a mí no me gusta incumplir.

Está en duda

Ha salido en los medios. Siento que esto no es un problema deportivo sino que trasciende a lo deportivo, creo que todo lo que pasó aquel día en la final y lo que después sucedió fue algo grave que se aleja del fútbol. Hemos visto sufrir a Jenni y a las compañeras, eso está fuera de lo deportivo. Luego se fueron mezclando cosas, mi intención siempre fue ayudar porque soy entrenadora pero me siento jugadora. Me siento persona. Creo que todo lo que ha salido de si las jugadoras no nos quieren eso no lo siento, no lo he oído de ellas, y es algo que también tenemos que cuidar y hay que contrastar la información que se publica. Nosotros nos posicionamos con Jenni y con todas las jugadoras.

Seguirá como seleccionadora

Llevo poco tiempo en el puesto y tengo confianza en el trabajo. Tengo ganas de que se solucione esto, y tenemos ganas de trabajar.

Las cosas fuera de control

Me refiero a que hay situaciones que se dieron fuera de lo deportivo y que yo no puedo controlar ni ejecutar. El problema todos sabemos cuál fue y que se den los cambios que se solicitan no forman parte de lo que yo puedo gestionar o dirigir. Esas son las cosas que creo que solucionarían el problema y que se escapan de mi control.

Sobre Suecia

Esperamos un equipo fuerte aunque sabemos que tiene la baja de Rolfo. Tiene una estructura defensiva presionante, con alternativas en la transición. Es un gran equipo que a día de hoy está liderando el ránking FIFA. Es una competición nueva y atractiva con un objetivo claro de estar en los Juegos Olímpicos y tenemos ganas de poder empezar y hacerlo bien. Es un rival duro, respetamos mucho a todos los rivales, hacemos el análisis exhaustivo de todos los rivales y tenemos preparado el plan de partido para poder empezar con garantía.

