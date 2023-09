Putellas: "Jamás pedimos la destitución de un entrenador, sólo trasladamos inquietudes"

Irene Paredes y Alexia Putellas comparecieron ante los medios de comunicación en el día previo a jugar contra Suecia en la Nations League. Las dos futbolistas, que han vivido junto a sus compañeras unas horas muy duras con constantes problemas extradeportivos, aparecieron después de la seleccionadora Montse Tomé y no junto a ella.

Primero hubo un discurso de Alexia Putellas en el que explicó cronológicamente todos los hechos sucedidos hasta el momento. También afirmó que, cuando regresen a España, explicarán todo con más calma.

El discurso de Putellas

"Veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque estábamos detectando que durante muchas décadas había una discriminación sistemática con el equipo femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas, eso conlleva un desgaste que nosotras no queremos tener, porque lo que nos preocupa es ganar. El día que ganamos el Mundial sucedieron unos hechos inadmisibles, con la gota que colmó el vaso con la posterior Asamblea, y ahí dijimos que esto no podía suceder.

En esa situación que había vivido nuestra compañera y también nosotras, teníamos que decir 'tolerancia cero'. Primero por ella, por nosotras y para no marcar precedentes por si vuelve a suceder en la sociedad o en el mundo. Luego fueron ocurriendo una serie de hechos que explicaremos hasta donde podamos, y hay comunicados que sacamos donde creemos que se explica todo bastante bien y claramente.

🗣️ @alexiaputellas: "Creo que la reunión va a marcar un antes y un después".



➡️ "Confío que los acuerdos harán que nuestro deporte sea mucho mejor".#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/s5i2JSFxqj — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 21, 2023

Hay que tener claro que hay un proceso judicial abierto, que hay una víctima que es Jenni, que es la que no ha provocado nada de lo que ha sucedido, y sus compañeras vamos a estar a su lado. Hubo una convocatoria, una reunión hasta las 5 de la mañana que fue necesaria, pero sin olvidar que somos deportistas profesionales. Llevamos una semana entera durmiendo 4 horas. Queremos ser futbolistas, pero no ha sido posible ser futbolistas.

Ha habido una reunión con la RFEF y el CSD a la que acudimos enfadadas porque entendíamos que no éramos seleccionables, acudimos para no ser sancionadas y FIFA ya ha dicho que la convocatoria no estaba bien hecha. Creo que la reunión del otro día es un punto que va a hacer que sea un antes y un después, confío en que los acuerdos que nos llevaron hasta las tantas de la madrugada harán que nuestro deporte, el deporte femenino y la sociedad será mucho mejor".

Han pedido la destitución de Montse Tomé

Alexia: "Nunca hemos pedido la destitución de un entrenador. Solo hemos trasladado inquietudes o conceptos con los que el vestuario no terminaba de sentirse cómodo, entendiendo que nuestro trabajo no es ese. Quiero matizarlo bien, porque nosotras siempre vamos de cara y somos transparentes. Esta es la jerarquía que entendemos y creemos que es la correcta. Antes el seleccionador y el director deportivo eran la misma persona, y trasladábamos estos conceptos a la persona que estaba por encima".

Acuerdo fructífero

Paredes: "El otro día no queríamos venir. Habíamos decidido que no podíamos venir, que no era el momento. Fuimos obligadas a venir, vinimos enfadadas pero aceptamos tener unas reuniones. A partir de ahí tomamos la decisión de quedarnos. Nos dijeron que no íbamos a ser sancionadas y luego tomamos la decisión de quedarnos no porque estemos a gusto precisamente, sino por toda la situación que llevamos desde hace un mes. Creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante. Creo que tenemos además una responsabilidad sobre la sub23 porque hubiera sido pasar una bomba a gente con menos experiencia.

🗣️ @Irene_Paredes4: "La reunión de la RFEF, CSD y las jugadoras fue constructiva".



➡️ "Se llegaron a acuerdos que creemos que son importantes para avanzar".#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/y5AEIZ8GCa — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 21, 2023

Podemos decir que la reunión de CSD, Federación y jugadoras fue constructiva. Se llegaron a acuerdos importantes para avanzar y a partir de aquí sabemos que hay cosas que toman un tiempo pero les tomamos la palabra, se comprometieron a ello y somos conscientes de que a pesar de que tardará algo de tiempo están produciéndose los cambios".

Unión en el vestuario

Putellas: "No ponemos ni quitamos nada, solo denunciamos y pedimos por favor que en la Federación de todos haya una tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso. Quien elige los cambios, investiga quien ha participado, es la Federación. No tenemos competencia para echar o poner a nadie, sólo de jugar y marcar goles. Este tema no es deportivo, va mucho más allá porque lo que vivió Jenni no se puede tolerar".

Paredes: "Las 39 éramos las que estábamos en el Mundial más las que habían estado en las fases previas. Algunas como Athenea o Sheila se han expresado libremente pero creo que es normal que tengan su opinión estemos de acuerdo o no, ha habido dos bajas como Mapi y Patri que explicaron que su situación es diferente".

Cansadas del asunto

Paredes: "Se puede ver en las caras cómo estamos. Llevamos varias semanas durmiendo poco y sin poder entrenar al mejor nivel. Queremos jugar al fútbol en unas condiciones dignas en las que se nos respete, hasta ahora no ha sido posible. Por eso es por lo que estamos demandando cambiar cosas, para llegar a un punto en el que las jugadoras solo se dediquen a jugar.

El CSD ha entrado de manera muy contundente y se agradece, pero hasta ahora nos habíamos sentido solas. Si vuelve a pasar, tiene que haber protocolos para que interfieran en el mismo instante. Hay cosas que entendemos que se están dando, pero la luz al final del túnel... Esto es muy largo. Ahora tenemos el altavoz para poder hacerlo, tenemos muchas personas detrás".

Sigue los temas que te interesan