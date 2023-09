Quién es quién en la lista de 23 de Montse Tomé: mundialistas, 'rebeldes' y algunas caras nuevas

Al fin, con tres días de retraso, se dio a conocer la lista de la selección española de cara a los encuentros de la Nations League. Una convocatoria que sorprendió a todo el mundo ya que contó con la presencia de 15 de las futbolistas que se alzaron con el Mundial hace apenas un mes. También regresaron a la Selección cinco de 'las 15', entre ellas Mapi León, o eso parecía porque unas horas después muchas de ellas se desmarcaron e incidieron en su postura de no ser seleccionadas.

La lista ofrecida por Montse Tomé fue inesperada. Hace unos días 39 jugadoras firmaron un comunicado en el que dijeron que no volverían a la Selección hasta que no se produjeran algunos cambios en la Federación. Esas peticiones todavía no han quedado resueltas y 19 de esas 39 futbolistas están citadas para disputar los encuentros frente a Suecia y Suiza.

Además, la convocatoria cuenta con tres nombres que en ningún momento han aparecido en la polémica: Rosa Márquez, María Méndez e Inma Gabarro. Todas ellas han sido internacionales, de hecho Inma Gabarro estuvo en la prelista del Mundial, pero acabó quedándose fuera de las elegidas.

La primera convocatoria de Montse Tomé para la Selección femenina

Repleta de mundialistas

La mayor de las sorpresas en la lista de la Selección fue la convocatoria de quince de las 23 jugadoras que se alzaron con el título en Sídney. Una de ellas es Athenea del Castillo, a la que se esperaba dentro de las elegidas ya que no firmó el comunicado de las 39 futbolistas.

Sin embargo, nadie contaba con la inclusión en la lista del gran grueso de la selección española campeona del mundo. En la portería se mantienen las mismas: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salón. En la línea defensiva aparecen los nombres de Irene Paredes, Oihane Hernández, Olga Carmona y Ona Batlle.

En la zona de medios y en el ataque están presentes seis futbolistas más: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, María Pérez, Tere Abelleira, Esther González, Eva Navarro y Mariona Caldeney.

Alexia y Aitana han sido dos de las referentes y quienes más se han posicionado en contra del 'caso Rubiales'. La Balón de Oro, después de su tweet con la frase 'se acabó' habló durante la entrega de la Medalla de Honor del Parlament de Catalunya: "Necesitamos de consenso, valor y liderazgo por parte de las instituciones, y es por eso que no nos pararemos aquí".

Aitana Bonmatí también se pronunció en un homenaje que le hicieron en su pueblo natal: "Es un tema que me provoca fatiga, cansancio. Que las instituciones se pongan las pilas. Cada año igual". Además, al ser preguntada sobre el feminismo afirmó que "nos queda mucho. Si empiezo, no paro. Hemos abierto un camino, pero queda mucho tramo por hacer".

Sin embargo, no todas las campeonas del mundo estuvieron entre las 23 elegidas por la nueva seleccionadora de cara a los próximos dos encuentros. La principal ausencia es la de Jenni Hermoso. "Estamos con Jenni en todo. Soy la máxima responsable, y hemos decidido que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así", declaró Tomé para explicar la ausencia de la madrileña en la lista.

Además de Hermoso, Laia Codina, Irene Guerrero o Rocío Gálvez tampoco están convocadas por decisión deportiva. Sin embargo, Tomé no les cerró la puerta: "Todas las jugadoras tienen la oportunidad de estar aquí si dan el rendimiento y tienen la ambición. El contador empieza a cero, todas tienen las mismas oportunidades". Las tres restantes son Ivana Andrés, Alba Redondo y Salma Paralluelo, todas ellas lesionadas.

Presencia de 'Las 15'

La convocatoria de Tomé significó también la vuelta de algunas de 'Las 15' que no acudieron al Mundial. Fueron cinco, pero dos destacan sobre el resto: Mapi León y Patri Guijarro.

Mapi León fue una de las cabecillas de la polémica de 'Las 15'. La zaragozana fue, junto a Patri Guijarro, Claudia Pina y Amaiur Sarriegui, la única que no pidió ser convocada antes del Mundial (como si hicieron las otras doce futbolistas). Su postura siempre ha sido clara. "Me voy a perder un Mundial por una cosa en la que creo", afirmó la jugadora del Barça.

Tengo una manera de vivir y unos valores. No puedo volver, algún cambio debe haber. Si me lo cuentan y hay un plan... pero yo no lo veo. Se ha estado intentando con la Federación cambiar las cosas, pero desde mi punto de vista es insuficiente", afirmó Mapi tras no ser incluida en la pre lista de la Copa del Mundo.

Su compañera en el club azulgrana Patri Guijarro tampoco pidió volver a la selección española y no fue convocada al Mundial. Un mes después del éxito de España ha sido llamada por Tomé a pesar de haber firmado el comunicado de las 39.

Laia Aleixandri y Lucía García son las dos futbolistas restantes en la convocatoria para los encuentros de la Nations League. Ambas formaron parte del grupo de 'Las 15', pero enviaron el mail informándole a la RFEF su disponibilidad para entrar en los planes de Jorge Vilda para el Mundial. Finalmente no entraron en la lista, pero ahora han vuelto a ser seleccionadas. La guerra entre la Federación y las futbolistas sigue en pie.

