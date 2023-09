La RFEF garantiza un "entorno seguro" a las futbolistas e invita a las 39 a ir con la Selección

La Federación Española de Fútbol ha lanzado un comunicado en el que insta a las jugadoras de la Selección a "trabajar juntos y y logremos que el fútbol femenino siga progresando con mucha más fuerza". Del mismo modo, reafirma su compromiso a la hora de realizar modificaciones estructurales.

Este comunicado llega dos horas antes de que Montse Tomé ofrezca la lista para medirse a Suecia y Suiza en la Nations League. Una lista en la que, a excepción de Athenea del Castillo, no estará ninguna de las mundialistas.

La RFEF sabe que tiene trabajo por delante. Son "consciente de la necesidad de realizar cambios estructurales" y lo han "comenzado a materializar en las últimas fechas".

[39 jugadoras de la Selección piden cambios en la RFEF para sentirse "en un lugar seguro"]

También afirma que todos reman en la misma dirección. La Federación, la sociedad y las jugadores "estan alineadas en el mismo objetivo": "la renovación y el inicio de una nueva etapa donde el fútbol sea el gran beneficiado por todo este proceso", apuntan en el comunicado.

El comunicado es una llamada a que tanto la Federación como las campeonas del mundo estén unidos. Se les insta a "sumarse a este cambio liderado por la Federación, entendiendo que las transformaciones que deben continuar deben ser sólidas y justas".

Para ello, desde la RFEF les garantizan " un entorno seguro a las jugadoras y apostamos por un clima de confianza mutua para que podamos trabajar juntos y logremos que el fútbol femenino siga progresando con mucha más fuerza".

[La RFEF pide a las jugadoras de la Selección la lista de nombres para ser cesados y los motivos]

La Federación, para cerrar el caso, pidió a las internacionales que renunciaron que confeccionaran una lista de aquellas personas a las que no quería en la concentración de la Selección. Con nombres, algo que no aparecía en el comunicado, y sobre todo con hechos que justificaran que esa gente fuera cesada o apartada momentáneamente de sus cargos. El ente no ha obtenido respuesta a esta solicitud que envió el viernes.

La RFEF, con Pedro Rocha al frente, presentó un ultimátum a las jugadoras comprometiéndose a apartar en un mes como máximo a las personas que exigían fuera al estar involucradas en el 'caso Rubiales' para que dieran una respuesta antes de la pasada medianoche.

Comunicado completo

La RFEF quiere transmitir a las internacionales de la Selección el compromiso público adquirido por la nueva dirección de la institución que dirige el fútbol en España.

El objetivo es expresar con claridad, y sin interpretaciones internas o externas, los ejes estratégicos en esta nueva etapa de la Federación que tanto el fútbol como la sociedad demandan.

La propia Federación es consciente de la necesidad de realizar cambios estructurales, como ya ha anunciado el presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, y ha comenzado a materializar en las últimas fechas.

Este convencimiento ha llevado a tomar decisiones difíciles en los últimos días que seguirán adoptándose dado que existe la convicción propia de que es necesaria una renovación.

En este sentido, es absolutamente imprescindible, para llevar a cabo estos cambios, esclarecer cada uno de los comportamientos y conductas que hayan podido producirse y actuar, por tanto, con profesionalidad y justicia, dirimiendo las responsabilidades pertinentes en cada caso.

Es evidente que la Federación, la sociedad y las propias jugadoras están alineadas en un mismo objetivo: la renovación y el inicio de una nueva etapa donde el fútbol sea el gran beneficiado por todo este proceso.

Por ello, se insta a las jugadoras a sumarse a este cambio liderado por la Federación, entendiendo que las transformaciones que deben continuar deben ser sólidas y justas.

Garantizamos un entorno seguro a las jugadoras y apostamos por un clima de confianza mutua para que podamos trabajar juntos y logremos que el fútbol femenino siga progresando con mucha más fuerza.

Debemos comenzar a lucir la estrella que con tanto esfuerzo las internacionales han conseguido.

